Политика Камалы Харрис относительно Украины будет зависеть от одного важного фактора: объяснение от эксперта из США

У Камалы Харрис не столь большой бэкграунд во внешней политике.

Вице-президент США Камала Харрис не имеет большого опыта во внешней политике, ведь традиционно это прерогатива главы государства. Поэтому в случае победы Харрис на президентских выборах в ноябре, многое в ее внешнеполитической программе, в частности по вопросу Украины, будет зависеть от одного важного фактора.

Какого именно — "Телеграфу" рассказал Даг Кляйн, политический аналитик организации "Razom for Ukraine" (Вашингтон).

"Думаю, что мы точно увидим администрацию Харрис с политикой по Украине, которая будет по крайней мере такой же хорошей, как та, которую мы видели от администрации Байдена… Сможем ли мы увидеть больше решимости, меньше страха перед эскалацией или провоцированием России, во многом будет зависеть от того, какими людьми Харрис наполнит администрацию в случае победы", — сказал эксперт.

К примеру, ныне советником Камалы Харрис по национальной безопасности является Фил Гордон, чиновник четкого проевропейского курса. Он может занять высокий пост в администрации, если Харрис изберут президентом.

"Фил Гордон может стать следующим Джейком Салливаном (советником президента США по нацбезопасности. — Ред.). Сейчас по подходу он классический европеист. Он — американский эксперт по внешней политике, который сосредотачивается на Европе и европейской безопасности. И я думаю, что в этом мы можем увидеть некоторые отличия от политики администрации Байдена.

Возможно, для Фила Гордона и других должностных лиц в администрации Харрис будет реальная возможность действовать больше, как это делают некоторые европейские союзники, действительно понимающие угрозу, которую представляет Россия", — объяснил Даг Кляйн.

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