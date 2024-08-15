Чего Украине ждать от Харрис и Трампа: интервью с политическим аналитиком из США

Тема внешней политики и помощи Украине на самом деле не является ключевой для американцев.

Динамика предвыборной гонки в США меняется, без преувеличения, еженедельно, поэтому Киев тщательно следит за сигналами, исходящими из лагерей демократов и республиканцев. Пока Дональд Трамп в очередной раз заявляет, что быстро закончит войну и вообще мог предотвратить российское вторжение, Камала Харрис сохраняет публичное молчание по украинскому вопросу.

Чего Украине ждать от администрации Харрис в случае ее избрания президентом в ноябре, и какова настоящая цель заявлений Трампа по поводу российско-украинской войны — дальше в интервью "Телеграфа" с Дагом Кляйном, политическим аналитиком организации "Razom for Ukraine" (Вашингтон).

Даг Кляйн

Проевропейский советник Камалы Харрис

— Даг, интересно ваше мнение, какой политики в отношении Украины ожидать от Камалы Харрис в случае ее победы: может ли ее администрация быть более решительной, чем администрация Джо Байдена, или наоборот более мягкой?

— Прекрасный вопрос. Думаю, что мы точно увидим администрацию Харрис с политикой в отношении Украины, которая будет, по крайней мере, такой же хорошей, как та, которую мы видели от администрации Байдена. По всей вероятности, они попытаются продолжить то, что было сделано при администрации Байдена-Харрис. Сможем ли мы увидеть больше решимости, меньше страха перед эскалацией или провоцированием России, во многом будет зависеть от того, какими людьми Харрис наполнит администрацию в случае победы.

В США на этих президентских выборах существует понимание, что бэкграунд Харрис — никак не внешняя политика. Во время нынешней администрации Джо Байден, имеющий большой опыт во внешней политике, взял это на себя. И Харрис не имела возможности, ни как вице-президент, ни как сенатор от Калифорнии во время своей работы в Конгрессе, по-настоящему заниматься вопросами внешней политики.

Но у нее есть отличные советники. Один из них — Фил Гордон, эксперт по национальной безопасности. И если Гаррис выиграет, он будет очень заметной фигурой во внешней политике. Он может стать следующим Джейком Салливаном (советником президента США по нацбезопасности. — Ред.). Сейчас по подходу он классический европеист. Он американский эксперт по внешней политике, который сосредотачивается на Европе и европейской безопасности. И я думаю, что в этом мы можем увидеть некоторые отличия от политики администрации Байдена.

Возможно, для Фила Гордона и других должностных лиц в администрации Харрис будет реальная возможность действовать больше, как это делают некоторые европейские союзники, действительно понимающие угрозу, которую представляет Россия, и необходимость действовать решительно.

— Мы видели, как администрацию Байдена критиковали за отсутствие единой стратегии победы Украины. Конгресс требовал ее от Белого дома, но она так и не была обнародована. Итак, ждать ли такой стратегии от следующего президента-демократа в случае победы Харрис?

— Думаю, что у администрации Байдена есть возможность выполнить свои обязательства, определенные Конгрессом, и представить стратегию победы в Украине до того, как они покинут офис. При этом они могут не ставить это в приоритет, ведь, по всей вероятности, не столкнутся с реальными последствиями со стороны Конгресса за это. И они вообще могут сказать что-то по типу: "Мы не хотим ограничивать возможности Харрис, указывая, что она должна делать". Может, они захотят оставить эти решения ей.

Если бы Дональд Трамп победил в ноябре, администрация Байдена могла бы очень быстро представить Конгрессу стратегию победы Украины, поскольку это сможет ограничить возможности Трампа. Если бы он отошел от этой стратегии, то это было бы в заголовках новостей, и если он попытается добиться несправедливого мира, это приведет к увеличению политических последствий для него.

Трамп хочет быть тем, кто закончил войну

— Дональд Трамп уже несколько раз говорил, что может завершить войну в Украине за 24 часа. Это лишь часть его кампании, или же за этими словами стоит реальная стратегия?

— Когда речь идет о Трампе, особенно об этой фразе, что он закончит войну за 24 часа, лучше всего это понимать как инструмент попытки победить в этой избирательной кампании. Он сказал, что принесет мир. Что он закончит "украинскую войну". Это было на плакатах на съезде Республиканской партии в Милуоки.

С этим очень тяжело спорить. Если кто-то просто заявляет: "Я положу конец войне, я принесу мир", для большинства американцев это звучит хорошо. Однако они не понимают, что означает несправедливый мир, прекращение огня, оккупация [украинских территорий] и перевооружение России. И когда Трамп говорит: "Я принесу мир, я прекращу войну", этому очень тяжело противостоять в США. Когда он оставляет эту неопределенность и не объясняет деталей, другим трудно доказать, что это нереалистично.

Но у него есть советники, которые выкладывали собственное видение того, как он мог бы положить конец войне. Мы видели, что одна версия этого плана поступила от America First Policy Institute. Это план, который, как сообщалось, был представлен Трампу, и на который он вроде бы положительно отреагировал. Это действительно негативное видение завершения войны.

В плане говорится, что будущая администрация Трампа может угрожать прекратить помощь Украине, чтобы вынудить ее сесть за стол переговоров с РФ. Между тем, Вашингтон может угрожать Москве вооружением Киева, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Кроме того, речь идет о готовности торговать членством Украины в НАТО, чтобы попытаться заставить ее отдать территории России в обмен на прекращение огня и несправедливый мир.

Это очень наивный план, не понимающий подлинных целей Москвы в войне. И если это то, на что Трамп отреагировал положительно, и если он будет придерживаться этого плана, для Украины сложится очень сложная ситуация.

Было и более позитивное видение, которое изложил бывший госсекретарь Трампа Майк Помпео. Он написал статью для Wall Street Journal и обнародовал другую версию трамповской идеи "мира через силу". И в ней было больше положительных вещей, таких как вооружить Украину до зубов, чтобы убедиться, что Россия знает, что она никогда не завоюет ее; как можно быстрее обеспечить членство Украины в НАТО и ЕС; использовать сотни миллиардов замороженных российских активов для восстановления Украины и тем самым заставить Путина заплатить. Это некоторые гораздо более положительные идеи.

Я считаю, что все эти публичные споры показывают: Трамп, кажется, не имеет четкой стратегии, что он действительно хочет делать. Он открыт к идеям советников. Трамп просто хочет быть человеком, который закончил войну, одержал победу. И любой советник может сказать: "Вот как вы сделаете это, я могу дать вам победу, которой Джо Байден никогда не смог бы достичь" — и предложенное дальше вероятно Трамп и сделает. У него, кажется, нет четкого преимущества относительно того, что будет в итоге с Украиной. Он просто хочет, чтобы это была победа для него.

По Украине Волз будет следовать политике Харрис

— Если говорить о кандидатах от Харрис и Трампа в вице-президенты. Учитывая дебаты между Тимом Волзом и Джей Ди Вэнсом по ряду вопросов внутренней политики, следует ли ожидать в ближайшие месяцы дискуссий между двумя кандидатами по внешней политике, в частности, поддержке Украины? Мы слышали заявления Вэнса. Но какой может быть позиция Волза?

— Думаю, когда у нас будут именно дебаты Тима Уолза с Джей Ди Вэнсом, по всей вероятности, Украина станет ключевым моментом обсуждения. Особенно потому, что оба имеют сильные и разные позиции по этому вопросу. Как сенатор Джей Ди Вэнс прилагал усилия, чтобы работать над украинскими вопросами довольно негативным образом, не способствовавшим ни победе Украины, ни стратегическим интересам США. Он тот, кто адвокатировал за то, чтобы США покинули Украину.

И это сильно отличается от позиции Тима Волза. Как губернатор Миннесоты он прилагал усилия, чтобы продемонстрировать поддержку и солидарность с Украиной. Заключил партнерство Миннесоты с Черниговской областью, например. Вместе с другими губернаторами США год назад провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским и выразил длительную поддержку Украине.

Очевидно, что Волз как губернатор может делать не так много шагов во внешней политике, и его поддержка была в основном риторической и символической. Так что интересно посмотреть, как его позиция станет более определенной.

Но он, безусловно, будет следовать курсу вице-президента Харрис. Все, что он скажет об Украине, в девяти случаях из десяти будет соответствовать политике кампании Харрис. Обычно кандидат в вице-президенты, даже если они имеют разные взгляды, должны согласовывать их с кандидатом в президенты. Это случилось с Джо Байденом, когда Барак Обама избрал его вице-президентом. Он изменил некоторые собственные взгляды, чтобы соответствовать позиции главного человека в "дуэте".

Но есть много признаков того, что Волз — человек, абсолютно верящий в помощь Украине. Учитывая, что он ветеран, Тим Волз имеет хорошую возможность приводить американскому народу аргументы, почему победа Украины в наших интересах. Он может говорить о роли Америки в мире и о том, почему лидерство США необходимо для безопасности и стабильности, и почему большая война в Европе плоха для нас.

У него очень большой опыт в проблемах геноцида. Это то, что также может определенным образом повлиять на его взгляды относительно Украины.

— Да, он отличный спикер. Я часто смотрю митинги демократов и республиканцев, и кажется, что Волз хорошо умеет доносить людям понимание по некоторым вопросам, учитывая его учительский опыт.

— Абсолютно. Его навыки в коммуникации являются настоящим активом для кампании Харрис, особенно по сложным вопросам, которые иногда трудно донести до американского народа. Знаете, мы не видели, чтобы администрация Байдена действительно "продавала" поддержку Украине американцам (доказывала, почему это важно. — Ред. ). Но мы могли бы увидеть это от Харрис и Волза.

Однако эта кампания будет сосредоточена на внутренней политике. Внешняя политика не является ключевым вопросом, за который намерены голосовать американцы. Мы увидим, что гораздо больше времени будет посвящено внутренним вопросам и вопросам американской демократии. Вероятно, Украину не будут стараться сделать ключевым вопросом.

Что Байден будет делать до 2025 года

— Напоследок, вне выборов, такой вопрос: Джо Байден остается в должности до января и инаугурации следующего избранного президента. Возможно ли, что он пойдет на более смелые шаги по поддержке Украины в ближайшие месяцы? Мы вот видим украинскую операцию в Курске, и США, похоже, не против этого. Это часть нового подхода администрации Байдена?

— Возможно, мы сможем увидеть некоторые отличия в подходе администрации Байдена сейчас и в январе. Они покидают офис и, вероятно, захотят обеспечить Украине наилучшее возможное положение, прежде чем уйти с поста. К примеру, мы сможем увидеть прогресс в передаче российских замороженных активов.

Сейчас мы видим определенные разногласия в риторике, когда речь идет о реакции на Курскую операцию. Но сам Байден не изменится за ночь. Как и Джейк Салливан. Будет иметь большое значение, кто выиграет в ноябре. Если это Трамп, то, думаю, мы увидим некоторые более резкие действия со стороны администрации Байдена, чтобы попытаться "оградить" Украину или обеспечить для нее наилучшие условия, прежде чем Трамп получит власть.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Джо Байден впервые прокомментировал атаку Украины на Курскую область.