"Почему все покушения только на Трампа": как отреагировали Маск, Харрис и Байден на очередную стрельбу

Маск не удержался от колкостей в сторону Байдена

Очередное вероятное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа возмутило его соперницу Камалу Харрис и Джо Байдена. Оба представителя демократов осудили это.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление Харрис, в котором она назвала недопустимым "политическое насилие". В то же время у американского предпринимателя Илона Маска возник интересный вопрос по покушению на Трампа.

"Я глубоко озабочена возможной попыткой покушения на бывшего президента Трампа сегодня. По мере того как мы будем собирать факты, я буду четко заявлять: я осуждаю политическое насилие. Мы все должны сделать все возможное, чтобы этот инцидент не привел к еще большему насилию" – сказала Камала Харрис.

Ее мнение также разделил президент США Джо Байден, уверивший всех, что он держит руку на пульсе и следит за ситуацией.

"Как я неоднократно говорил, в нашей стране нет места политическому насилию или какому-либо насилию, и я поручил своей команде продолжать обеспечивать, чтобы Секретная служба имела все ресурсы, возможности и меры защиты, необходимые для обеспечения безопасности бывшего президента", — сказал Байден.

Реакция Трампа

Сам же Трамп через несколько часов после второго покушения поблагодарил все службы, которые быстро и качественно отработали, а также добавил, что счастлив быть американцем.

"Эта работа была выполнена на высоком уровне. Я очень горжусь тем, что американец", — написал он.

Реакция Илона Маска

В то же время у Илона Маска на фоне очередного покушения на Трампа возник вопрос, почему все нападения направлены на представителя республиканцев в предстоящих выборах. Он также не удержался и от колкостей в сторону сегодняшнего лидера США, написав, что Джо Байден и без покушений "ходячий труп".

"И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу (вице-президент Харрис — Ред.), — написал Маск в Х.

Заметим, что через несколько часов этот пост Маска было удалено из сети.

Реакция Нетаньяху

Осудил нападение на Трампа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он призвал обеспечить полное предотвращение подобных нападений на кандидатов в президенты США.

"Мы с Сарой (жена Нетаньяху — Ред.) были шокированы вторым покушением на президента Трампа и почувствовали облегчение, услышав, что оно тоже провалилось. Но мы не должны полагаться на успех", — написал политик у себя на странице в X.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о подозреваемом в вероятном покушении на Трампа, которого уже задержали.