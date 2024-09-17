Сражается с Израилем уже более 40 лет: что такое "Хезболла" и при чем здесь Иран

Во многих странах она признана террористической организацией

Во вторник, 17 сентября, в Ливане в результате взрывов пейджеров были ранены сотни боевиков группировки "Хезболла". По последним данным, всего пострадали более 2000 человек.

В связи с этим "Телеграф" решил напомнить, что это за организация. Также мы решили разобраться, почему между группировкой и Израилем возможна новая война.

"Хезболла" – это шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. Она обладает очень значительным политическим влиянием и контролирует самые мощные вооруженные силы в Ливане.

Она была создана Ираном в начале 1980-х для противостояния Израилю. Тогда израильские войска оккупировали южный Ливан в ходе гражданской войны в стране.

"Хезболла" признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. Европейский Союз, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают террористической Внешнюю Организацию Безопасности "Хезболлы". С точки зрения некоторых стран мусульманского мира считалась группой сопротивления оккупантам, однако Лига арабских государств признала "Хезболлу" террористической организацией в марте 2016 года.

Лидер и численность "Хезболлы"

С 1992 года "Хезболлу" возглавляет шиитский священнослужитель Шейх Хасан Насралла. У него тесные связи с Ираном и его верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

Шейх Хасан Насралла

Вооруженное крыло организации совершало смертельные нападения на израильские и американские силы в Ливане. После выхода Израиля из Ливана в 2000 году "Хезболла" удерживает тысячи боевиков и огромный ракетный арсенал на юге страны.

"Хезболла" финансируется и вооружается Ираном. Она является одной из наиболее вооруженных негосударственных военных сил в мире. Шейх Хасан Насралла утверждал, что у нее 100 тысяч бойцов, однако независимые оценки варьируются от 20 до 50 тысяч.

Боевики "Хезболлы"

Угроза новой войны с Израилем

В 2006 году между "Хезболлой" и Израилем разразилась полномасштабная война после рейда первой через границу. Израильские войска в ответ вторглись на юг Ливана, однако не разгромили ее.

8 октября 2023 года, день спустя после атаки ХАМАС на Израиль, "Хезболла" обстреляла израильские позиции в знак солидарности с палестинцами. В ответ израильская армия нанесла удары с воздуха, танков и артиллерии по позициям "Хезболлы" в Ливане.

После этого атаки со стороны "Хезболла" неоднократно повторялись. Как сообщали СМИ, Израиль планирует начать военную операцию против ливанской группировки. Таким образом ситуация на Ближнем Востоке может выйти на новый виток обострения.

Напомним, в ночь на 25 августа группировка заявила о начале атаки на Израиль. Такие действия там назвали ответом на убийство командующего Фуада Шукра, высшего военного командира "Хезболлы".