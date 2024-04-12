Израиль обстреляли с территории Ливана, "Хезболла" выпустила десятки ракет (видео)

Было выпущено около 50 ракет

В пятницу, 12 апреля, вечером с территории Ливана на север Израиля были выпущены ракеты. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в ответ нанесла удары по военным объектам шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана.

Видео обстрелов Израиля опубликовали в сети. Отмечается, что было выпущено около 50 ракет.

"Было зафиксировано несколько запусков ракет, прилетевших из Ливана в Верхнюю Галилею на севере Израиля. О пострадавших не сообщалось. Затем истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военным объектам "Хезболла", где действовали террористы, в районе Айта-эш-Шаб на юге Ливана, а также еще по одному военному зданию "Хезболлы" в районе Тайби на юге Ливана", — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Пресс-служба отметила, что ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда вели обстрел израильской территории.

Заметим, что в пятницу вечером в северных районах Израиля несколько раз объявлялась воздушная тревога.

После ударов по Израилю Министр обороны Йоав Галат заявил о готовности к защите страны.

"Израиль готов к обороне на земле и в воздухе в тесном сотрудничестве с западными партнерами и будет знать, как ответить в случае нападения", — сказал он.

Ливан и Израиль на карте

Позже израильские СМИ сообщили, что "железный купол" перехватывает ракеты, поэтому попаданий нет.

Также ливанское движение "Хезболла" подтвердило, что выпустила десятки ракет по позициям израильской артиллерии.

Ранее "Телеграф" писал, что Иран выступил с предупреждением в адрес США, чтобы они держались подальше от войны с Израилем.