"Хезболла" мстит за своего командира: сотни ракет полетели в сторону Израиля, что известно (видео)

Боевики объявили вендетту за уничтожение Фуада Шукра

В ночь на 25 августа, ливанская группировка "Хезболла" заявила о начале атаки на Израиль. Ситуация на Ближнем Востоке вышла на новый виток обострения.

Лидеры "Хезболлы" заявили, что запустили несколько ударных беспилотников, нацелив их на военные объекты Израиля. Начало атаки было названо ответом на убийство командующего Фуада Шукра, высшего военного командира "Хезболлы". Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Саудовское издание Al Arabiya сообщило о том, что из Ливана также было выпущено более 100 ракет по северной части Израиля. По словам представителей ливанской группировки, в общей сложности было выпущено более 320 ракет и несколько БПЛА со взрывчаткой по Израилю.

"Хезболла" утверждает, что нанесла удары по 11 военным базам ЦАХАЛ на севере страны. В то же время, израильские военные сообщили, что начали наносить превентивные удары по объектам "Хезболлы" в Ливане.

Так, издание Al Arabiya написало о том, что около сотни израильских истребителей нанесли удар по ракетным установкам "Хезболлы" на юге Ливана. Более 40 из них частично или полностью уничтожены.

Атака "Хезболлы" произошла незадолго до визита высокопоставленного военного генерала США в Израиль, который должен состояться в ближайшие дни. Официальный представитель США сообщил Al Arabiya English, что данные разведки за последние два дня сигнализировали о том, что "Хезболла" собирается совершить широкомасштабную атаку на Израиль.

Также лидеры шиитской группировки опубликовали заявление, в котором объявили, что это лишь первая часть ответа на убийство Фуада Шукра, включающая атаку беспилотника на "качественный" военный объект Израиля, о котором будет объявлено позже, в дополнение к ракетным атакам по стартовым площадкам "Железного купола" и другим военным объектам. В заявлении также говорилось о том, что "Хезболла" находится в состоянии повышенной готовности и отомстит за любые нападения на гражданских лиц Ливана.

"Эти военные операции займут некоторое время, но подробное заявление о целях и результатах будет опубликовано после того, как будет воля божья", — заявили боевики.

Министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль сделает все необходимое, чтобы защитить себя. В ближайшие 48 часов в стране объявили чрезвычайную ситуацию.

"Мы нанесли точные удары в Ливане, чтобы сорвать непосредственную угрозу против граждан Израиля. Мы внимательно следим за развитием событий в Бейруте и полны решимости использовать все имеющиеся у нас средства, чтобы защитить наших граждан", — говорится в заявлении Галанта.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на территорию Израиля залетели три беспилотника из Ливана. Один из них перехватила армия обороны страны (ЦАХАЛ).