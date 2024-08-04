Ситуация напряженная: Израиль и Хезболла обменялись ударами

Обе стороны заявили, что стреляли "в ответ"

Армия обороны Израиля и проиранская террористическая группировка "Хезболла" вечером 3 августа обменялись ударами. Террористы атаковали один из населенных пунктов на севере Израиля, в ответ ЦАХАЛ ударил по объектам боевиков.

Об этом говорится в официальном сообщении ЦАХАЛ. Заявляется, что были нанесены удары по объектам "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана – как по военным, так и по инфраструктурным.

"Раньше сегодня самолет ЦАХАЛа ликвидировал террориста Хезболлы в районе Дейр-Серьяна. Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по объектам террористической инфраструктуры в районе Одайсеха", — отмечается в релизе.

Тем временем террористы из "Хезболлы", напротив, заявили, что это Израиль обстрелял юг Ливана. Якобы из-за этого в ответ были запущены "десятки ракет" в направлении населенного пункта Бейт-Гилель на севере Израиля.

Между тем стало известно, что Иран планирует нанести удар по Израилю в священный для евреев день – день национального траура Тиша-Беав, который в этом году приходится на 12 и 13 августа. Атака Ирана станет ответом на ликвидацию главаря проиранской террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В штатах предполагают, что обратный ответ Ирана будет аналогичным атаке на Израиль 13 апреля, но вероятно более масштабным. К атаке может также присоединиться ливанское исламское движение "Хезболла"