Почему США уменьшили военную помощь Украине: CNN назвало причину

Штаты столкнулись с серьезной проблемой

США значительно сократили объемы военной помощи Украине за последние месяцы. Пакеты вооружений стали меньше, а их стоимость значительно снизилась.

Еще год назад США регулярно оказывали помощь на суммы $600-800 млн, а сейчас большинство пакетов не превышает $250 млн. CNN сообщает, что причина кроется в истощении американских запасов оружия и техники.

США столкнулись с серьезной проблемой в оказании военной помощи Украине. Пентагон имеет $6 млрд на вооружение для Киева, но не может их использовать. Причина — нехватка оружия и техники на складах, которую можно отправить без риска для собственной обороноспособности.

"Речь идет о наших запасах, о запросах украинцев и о том, можем ли мы их удовлетворить без ущерба для собственной боеготовности", — пояснил американский чиновник. Об этом пишет американское издание CNN.

Минобороны США просит Конгресс продлить срок использования выделенных средств, иначе вся сумма в конце сентября просто "сгорит". В прошлую зиму ситуация была кардинально иной: администрация Байдена просила дополнительное финансирование для Украины.

Американская оборонная промышленность не успевает спросом. США наращивают производство ключевых видов вооружений, в частности, артиллерийских снарядов и систем Patriot. Но это займет годы.

До войны США производили 15 тысяч 155-мм снарядов в месяц. Сейчас – 40 000. Цель – 100 000 снарядов ежемесячно, но ее достигнут не раньше, чем через год, отмечает издание.

Президент Владимир Зеленский уже ощущает последствия нехватки вооружений в США. На встрече в Германии он, по словам CNN, заявил, что поставки систем ПВО слишком медленные, и предупредил о "значительном" дефиците помощи.

Несмотря на вызовы, США продолжают помогать Украине. Министр обороны Ллойд Остин пообещал дальнейшую поддержку и объявил новый пакет на $250 млн. Он признал, что США работают над увеличением производства и "ускорением поставок".

"Время критическое, особенно с приближением зимы", — подчеркнул Остин. "Мы все должны усилить поддержку — и быстро".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военный объяснил, почему Украина не игнорирует запрет на применение оружия Западу. Нарушения могут привести к тому, что оружие перестанут давать.