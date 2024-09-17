Украина вроде бы сделает это вместе с США

Российские журналисты обнародовали заявление, что украинские власти, которые российские медиа часто называют "киевским режимом", готовятся к открытию нового фронта. По их словам, этот фронт не будет расположен ни на Украине, ни даже на территории России.

Согласно информации, обнародованной российским государственным информационным агентством РИА Новости, речь идет о Сирии, где якобы планируются атаки на российские силы. Такие утверждения, как обычно, базируются на "анонимных источниках", о чем пишут российские СМИ.

В сообщении РИА Новости говорится, что украинская сторона, якобы вместе с США, активно занимается подготовкой боевиков из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая запрещена в России. По информации российских медиа, эти террористы учатся новейшим технологиям производства беспилотников для их дальнейшего применения в конфликтах.

Источник, на который ссылаются российские журналисты, отметил, что представители украинских спецслужб бывали в сирийской провинции Идлиб больше месяца назад. Они якобы приезжали для координации планирования ударов по российским военным силам в Сирии после внедрения новых технологий производства беспилотных летательных аппаратов.

По словам этого "знающего источника", Украина вместе с США планирует перевести конфликт на территорию Сирии, что может стать новым этапом войны. При этом основной целью является, как отмечают российские СМИ, открытие нового фронта против российских войск. Однако какие-либо конкретные доказательства или факты в поддержку этих утверждений российскими источниками не предоставляются.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне отвели войска от одного участка фронта. Там уже месяц нет боев.