Байден боится испортить отношения? Почему США не дают Украине бить ракетами вглубь РФ

Решение важного вопроса поставили "на паузу"

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и обговорил с ним возможность предоставления Украине разрешения на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории РФ. В последнее время этот вопрос активно обсуждается в международных политических кругах.

По результатам переговоров представители США сухо резюмировали, что "политика Америки относительно ограничения использования Украиной западных систем большой дальности не изменилась". Об этом сообщает издание "The Economist". По версии журналистов, это связано с тем, что Байден опасается эскалации конфликта и не хочет рисковать возможной будущей "перезагрузкой" отношений с Москвой.

Американское руководство не спешит давать разрешение Украине на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь территории РФ. По мнению авторов издания, это связано с тем, что Байден не хочет менять подход в этом вопросе "почти наверняка из-за страха перед эскалацией конфликта".

Кроме этого, администрация Байдена не хочет "ставить под угрозу возможную будущую "перезагрузку" отношений с Москвой". Именно поэтому руководство Америки постоянно меняет причину отказа в разрешении использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ.

Официальные лица также утверждают, что разрешение Украине использовать ATACMS против целей в России не изменит стратегическую картину, поскольку в радиусе их действия находится недостаточно целей. Однако это заявление оспаривается аналитическим центром Institute for the Study of War.

"Он (аналитическим центром Institute for the Study of War — ред.) определил не менее 230 целей, таких как станции связи, логистические центры и склады боеприпасов, которые России было бы трудно переместить, но которые в настоящее время находятся вне досягаемости украинских ракет", — отмечают журналисты "The Economist".

Ожидается, что окончательное решение по вопросу разрешения Украине на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории РФ будет принято после того, как президент Украины Владимир Зеленский представит Байдену свой "план победы". Ожидается, что это произойдет ориентировочно в 20 числах сентября.

