ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по Бейруту: кто стал целью атаки

Израиль мог атаковать квартал Дахия, являющийся оплотом "Хезболлы"

В пятницу, 20 сентября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в очередной раз ударила по Ливану. Целью стала столица – Бейрут.

Об этом сообщает The Times of Israel. Армия заявила, что нанесла целенаправленный удар

"ЦАХАЛ провел целенаправленный удар по Бейруту", — говорится в сообщении военного командования Израиля.

На данном этапе никаких изменений в правилах гражданских лиц не произошло. Подробности атаки пообещали сообщить позже.

Между тем, ливанские СМИ пишут, что Израиль атаковал в Бейруте квартал Дахия, который является оплотом "Хезболлы".

СМИ Израиля сообщили, что целью атаки был член высшего военного руководства "Хезболлы" Ибрагим Акил.

США разыскивают Акила, поскольку он мог участвовать в организации подрыва казармы морской пехоты США в Бейруте в 1983 году, а также за руководство захватом американских и германских заложников в Ливане в 1980-х годах. За него назначена награда в 7 млн ​​долларов.

The Times of Israel обратила внимание, что это лишь в третий раз с начала войны, когда Израиль наносит удар по Бейруту.

В январе в результате атаки ЦАХАЛ на Бейрут был ликвидирован заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Аури, а в июле авиаударом убили военного голову "Хезболлы" Фуада Шукра.

Напомним, у членов радикального движения "Хезболла" 17 сентября массово начали детонировать пейджеры. Десятки боевиков погибли, сотни получили ранения. На следующий день ситуация повторилась, хоть и в меньшем масштабе.

Как сообщал "Телеграф", 19 сентября израильские военно-воздушные силы приступили к масштабной воздушной операции на юге Ливана. Израиль заявил, что нанес удары примерно по 100 ракетным установкам террористической организации "Хезболла".