Израиль атаковал сотню ракетных установок Хезболлы в Ливане: что происходит в регионе (карта)

Ливан заявил, что Израиль нанес не менее 52 ударов по югу страны

В четверг, 19 сентября, израильские военно-воздушные силы приступили к масштабной воздушной операции на юге Ливана. Израиль заявил, что нанес удары примерно по 100 ракетным установкам террористической организации "Хезболла".

Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по "дополнительным объектам террористической инфраструктуры, состоящим примерно из 1000 стволов". Отмечается, что это вооружение было готово для обстрелов израильской территории в ближайшее время, пишет CNN.

С начала войны между ХАМАС и Израилем 7 октября 2023 года обострение отношений Израиля с Хезболлой усилилось в этом приграничном регионе:

Каждая ракетная установка, атакованная Израилем, представляет собой многоствольное оружие. Они предназначены для запуска неуправляемых ракет.

В свою очередь государственное Национальное информационное агентство Ливана, заявило, что Израиль нанес не менее 52 ударов по югу Ливана. Это произошло в период между 9 и 10 часами вечера по местному времени 19 сентября. Поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла" ранее в четверг заявила, что нанесла не менее 17 ударов по военным объектам на севере Израиля.

Израильские военные выпустили инструкции для жителей нескольких районов на севере Израиля. Людям рекомендуют свести к минимуму передвижения в этих районах, избегать скоплений людей и не отходить далеко от укрытий.

Как сообщал "Телеграф", министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о готовности к "новой фазе войны". Он уточнил, что теперь основное внимание должно сместиться на север к границе Ливана.