За подрывом пейджеров "Хезболлы" в Ливане стоит "Моссад": СМИ привели доказательства

Пейджеры – низкотехнологичное средство общения, которое было очень популярно в первой половине 1990-х годов

За подрывом тысяч пейджеров в Ливане 17 сентября стоит Израиль, а если быть точнее – спецслужба "Моссад". Пейджеры, принадлежавшие членам проиранской радикальной группировки "Хезболла", прошли некоторую "модификацию" взрывчаткой, прежде чем попасть в руки боевиков.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Источник в ливанской службе безопасности сказал изданию, что "Хезболла" заказала на Тайване 5000 пейджеров модели AP924, производимой тайваньской компанией Gold Apollo.

В начале 2024 года устройства ввезли в Ливан. Уцелевшие части наклеек и маркировка на остатках корпусов уничтоженных устройств подтверждают, что это были именно AP924 от Gold Apollo. На каком этапе к пейджерам приложили руку люди "Моссада" — неизвестно. Однако другой собеседник сказал агентству, что в устройствах разместили по три грамма взрывчатки, которую невозможно было обнаружить.

"Моссад применил в устройстве плату с взрывчатым материалом, который может получать код. Ее очень трудно обнаружить любым способом. Даже с помощью любого прибора или сканера", — сказал ливанский спецслужбист.

После того, как "Моссад" активировал код, три тысячи устройств взорвались почти одновременно, что привело к девяти смертям и почти 3000 ранениям. Таким образом Израилю удалось одномоментно нанести "Хезболлу" большие потери.

Пейджеры – низкотехнологичное средство общения, которое было очень популярно в первой половине 1990-х годов. Он не способен принимать звонки, но может использоваться для передачи текстовых сообщений, а главное – местонахождение пейджера отследить невозможно, чем и пользуются боевики. Возможно, именно поэтому "Моссад" решил просто взорвать устройства.

Как ранее писал "Телеграф", во вторник, 17 сентября, в Ливане сотни боевиков группировки "Хезболла" получили ранения после того, как в районе Дахия в Бейруте взорвались их портативные пейджеры. Всего пострадали более 4000 человек.

Представитель "Хезболлы" на условиях анонимности сказал Reuters, что подрыв пейджеров был "наибольшим нарушением безопасности", которому подверглась группировка за почти год войны с Израилем. В свою очередь израильские военные отказались комментировать запросы агентства касательно взрывов. США также заявили о своей непричастности.