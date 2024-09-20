ЦАХАЛ завдав цілеспрямованого удару по Бейруту: хто став ціллю атаки

Ізраїль міг атакувати квартал Дахія, який є оплотом "Хезболли"

У пʼятницю, 20 вересня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вкотре вдарила по Лівану. Ціллю стала столиця — Бейрут.

Про це повідомляє The Times of Israel. Армія заявила, що завдала цілеспрямованого удару

"ЦАХАЛ провів цілеспрямований удар по Бейруту", — йдеться у повідомленні військового командування Ізраїлю.

На даному етапі жодних змін у правилах для цивільних осіб не відбулося. Подробиці атаки пообіцяли повідомити пізніше.

Тим часом ліванські ЗМІ пишуть, що Ізраїль атакував у Бейруті квартал Дахія, який є оплотом "Хезболли".

ЗМІ Ізраїлю повідомили, що ціллю атаки був член вищого військового керівництва "Хезболли" Ібрагім Акіл.

США розшукують Акіла, оскільки він міг брати участь в організації підриву казарми морської піхоти США в Бейруті в 1983 році, а також за керівництво захопленням американських та німецьких заручників у Лівані у 1980-х роках. За нього призначено нагороду у 7 млн ​​доларів.

The Times of Israel звернула увагу, що це лише третій раз з початку війни, коли Ізраїль завдає удару по Бейруту.

У січні в результаті атаки ЦАХАЛ на Бейрут було ліквідовано заступника лідера ХАМАС Салех аль-Аурі, а в липні авіаударом убили військового голову "Хезболли" Фуада Шукра.

Нагадаємо, у членів радикального руху "Хезболла" 17 вересня масово почали детонувати пейджери. Десятки бойовиків загинули, сотні дістали поранення. Наступного дня ситуація повторилася, хоч і в меншому масштабі.

Як повідомляв "Телеграф", 19 вересня ізраїльські військово-повітряні сили розпочали масштабну повітряну операцію на півдні Лівану. Ізраїль заявив, що завдав ударів приблизно по 100 ракетних установках терористичної організації "Хезболла".