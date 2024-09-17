Как Израиль мог взорвать пейджеры Хезболлы: секрет в одном веществе — СМИ
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Потребовалось незначительное количество вещества
Израильские спецслужбы заложили взрывчатку в пейджеры, поставленные "Хезболле". Они взорвались из-за резкого повышения температуры батарей.
Как сообщает Sky News Arabia, спецслужба Моссада подложила в батарее пейджеров 20 граммов химического вещества PETN (пентаэритриттетранитрат). Впоследствии специалисты израильской разведки якобы дистанционно спровоцировали повышение температуры батарей в устройствах, что привело к детонации.
Также отмечается, что полученные "Хезболлой" пейджеры были изготовлены компанией Motorola. В то же время другие СМИ пишут, что это были не только Motorola LX2, но и Teletrim и Gold Apollo Rugged Pager AR924.
По данным СМИ, премьер-министр Израиля Нетаньяху якобы лично санкционировал операцию против "Хезболлы" со взрывом пейджеров. Однако в Израиле официально не комментировали взрывы.
Что известно о PETN
Пентаэритриттетранитрат – это бризантное взрывчатое вещество. В чистом виде оно используется для снаряжения капсул-детонаторов, а в флегматизированном виде – для снаряжения кумулятивных припасов, детонирующего шнура. Это химически стойкое вещество.
PETN представляет собой белый кристаллический порошок. При нагревании он разлагается с сильным самоускорением, часто со взрывом.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что такое пейджер. Это устройство было чрезвычайно популярным в 90-х годах, но сейчас далеко не все помнят о его существовании.