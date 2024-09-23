Россиян ликвидируют уже и в Пакистане? Подробности подрыва кортежа МИД РФ

Мнения по причине взрыва расходятся

Авто кортежа российского Министерства иностранных дел (МИД) подвалы в Пакистане. Инцидент произошел во время визита посла РФ Альберта Хорева.

Как отмечает посольство, сопровождавшее посла авто подорвалось на мине на севере Пакистана.

Известно, что инцидент произошел, когда кортеж МИДа возвращался из пакистанского города Мингора. В результате взрыва несколько сотрудников местной полиции получили травмы. В то же время, представители дипломатического ведомства не пострадали.

По данным телеканала Geo TV, в результате взрыва один полицейский погиб, а ранены были четверо правоохранителей. Также здесь опровергают информацию о мине, отмечая, что "дистанционно управляемая бомба" была взорвана возле автобуса. В нем находились сотрудники правоохранительных органов, отвечавшие за безопасность иностранных дипломатов.

СМИ также добавляют, что во время инцидента в колонне еще двигались автомобили послов Ирана, Эфиопии, Индонезии, Таджикистана, Казахстана и других стран.

В то же время пакистанский портал DawnNews пишет, что ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за подрыв кортежа МИД. Но, вероятно, взрыв произошел на фоне роста нападений на сотрудников правоохранительных органов в провинции Хайбер-Пахтунхва.

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