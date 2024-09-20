НАТО могло ударить по РФ ядеркой: Кремль получил список потенциальных целей

Неготовность некоторых членов НАТО не помешала бы этому

Если бы Россия применила по Украине ядерное оружие, США готовы были ответить на это. У Вашингтона есть подробно описанный возможный удар по военным силам РФ, с которым Кремль ознакомился еще в 2022 году.

Об этом заявил бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Петреус, сообщает Onet. По его словам, США напрямую не угрожали России.

Он подчеркнул, если бы Россия применила против Украины тактическое ядерное оружие даже в безлюдной зоне, Вашингтон ответил бы. США готовы были в 2022 году уничтожить весь Черноморский флот, все находящиеся на территории Украины российские наземные и воздушные силы.

Такую позицию высказал в 2022 году Петреус и, по его словам, это было не его личное мнение, а непубличная позиция Белого дома.

Отмечается, что Россия тогда получила коммюнике с подробным описанием удара по ее целям сотнями крылатых ракет. Их могли запустить с американских самолетов и подлодок.

Экс-председатель ЦРУ отметил, что, несмотря на неготовность к такому шагу некоторых союзников, к примеру, Германии, это не повлияло бы на решение США. То есть, по словам Петреуса, решение в Альянсе остается за Вашингтоном, потому что "Берлин не будет иметь права голоса".

Жестокая и непоколебимая позиция США в этом вопросе отговорила Россию ударить по Украине ядеркой, убежден он.

Напомним, недавно глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что во время осеннего контрнаступления ВСУ существовал реальный риск нанесения Россией удара тактическим ядерным оружием по Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли Украина изготовить ядерную бомбу и что для этого нужно.