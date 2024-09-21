А что случилось? Почти половина россиян не поддерживают амбиции Путина и хотят мира с Украиной

Чуть больше трети россиян готовы воевать дальше, почти половина граждан России хочет срочного заключения мира

Российским гражданам, похоже, война с Украиной уже не так нравится, как в начале вторжения. Почти половина граждан России, 49%, поддерживают заключение мира с Украиной и вывод российских войск без достижения целей так называемой "СВО", как в РФ стыдливо зовут войну против Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса проекта Хроники и исследовательской группы Extreme Scan. Отмечается, что 49% — это максимальный показатель с начала войны, в то же время только 33% россиян готовы воевать до победного конца, что является самым низким показателем с февраля 2022 года.

Кроме того, 63% россиян поддерживают заключение мира между Украиной и РФ на основе взаимных уступок, если это произойдет в течение ближайшего года. 49% выбрали мир вместо мобилизации, только 29% поддержали проведение новой волны мобилизации и фактическое продолжение войны.

Интересно, что значительно выросли цифры тех, кто не боится открыто говорить о нежелании заключать контракт с российским министерством обороны и ехать на войну – таких набралось 30%. С другой стороны, показатель россиян, готовых ехать воевать, обвалился до 32%.

Ранее "Телеграф" писал, что правительство Германии выразило сомнения в готовности российского руководства к конструктивным мирным переговорам по ситуации в Украине. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что недавние высказывания российских властей не создают впечатления о ее желании вести конструктивный диалог.