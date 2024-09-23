Росіян ліквідовують вже і в Пакистані? Подробиці підриву кортежу МЗС РФ

Думки щодо причини вибуху розходяться

Авто кортежу російського Міністерства закордонних справ (МЗС) підвали в Пакистані. Інцидент відбувся під час візиту посла РФ Альберта Хорева.

Як зазначає посольство, авто, яке супроводжувало посла підірвалось на міні на півночі Пакистану.

Відомо, що інцидент стався, коли кортеж МЗС повертався із пакистанського міста Мінгора. Внаслідок вибуху кілька співробітників місцевої поліції отримали повернення. Водночас представники дипломатичного відомства не постраждали.

За даними телеканалу Geo TV, в результаті вибуху один поліцейський загинув, а поранено було четверо правоохоронців. Також тут спростовують інформацію про міну, наголошуючи, що "дистанційно керовану бомбу" було підірвано біля автобуса. В ньому знаходилися співробітники правоохоронних органів, які відповідали за безпеку іноземних дипломатів.

ЗМІ також додають, що під час інциденту в колоні ще рухалися автомобілі послів Ірану, Ефіопії, Індонезії, Таджикистану, Казахстану та інших країн.

Водночас пакистанський портал DawnNews пише, що наразі жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за підрив кортежу МЗС. Але, ймовірно, вибух стався на тлі зростання кількості нападів на співробітників правоохоронних органів у провінції Хайбер-Пахтунхва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що НАТО могло вдарити ядеркою по Росії. Список потенційних цілей країна отримала ще у 2022 році.