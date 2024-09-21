Россия не получила от Ирана пусковые установки для новых ракет: СМИ узнали причину

Иран мог сделать это для своей выгоды

Россия получила от Ирана баллистические ракеты малой дальности Fath-360 без пусковых установок. Поэтому применение этого вооружения под вопросом.

Об этом пишет Reuters, опираясь на информацию от источников. Отмечается, что три собеседника, европейский дипломат, сотрудник разведки и американское чиновник, рассказали изданию интересные детали.

Вопрос того, почему РФ не получила пусковые установки вместе с ракетами от Ирана до сих пор открыт. Как и то, когда и вообще сможет ли Россия использовать Fath-360.

По словам чиновника европейской разведки, партнеры Украины и не ожидали, что Иран будет передавать пусковые установки Кремля.

Однако для этого, по мнению собеседников, есть несколько причин. Первая связана с тем, что Россия пытается самостоятельно модифицировать свои грузовики для запуска и транспортировки ракет. А вторая — Иран сделал это намеренно, чтобы иметь рычаг влияния во время переговоров с Западом.

В то же время эксперт из Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц объяснил, что у Ирана и самого нет оригинальных установок для запуска ракет, ведь он просто модифицировал гражданские грузовики. Но это ноу-хау не столь надежно, поэтому сможет ли работать в суровый зимний период в РФ трудно сказать.

Дэвид Олбрайт, бывший ядерный инспектор ООН, возглавляющий Институт науки и международной безопасности, также видит в этом решении Ирана политический рычаг влияния. Ведь на следующей неделе новый президент Ирана Масуд Пезеашкин с другими иранскими должностными лицами встретятся с западными лидерами на полях Генассамблеи ООН, чтобы проверить потенциал дипломатии по ядерной программе Тегерана, региональной напряженности и другим спорам.

"Возможно, они (Иран — Ред.) сдерживают пусковые установки, чтобы обеспечить немного места для этих переговоров. Можно себе представить, что если бы иранские ракеты посыпались (на Украину — Ред.), это было бы осуждение на Генеральной Ассамблее", — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США не верят в проигрыш РФ на поле боя, потому что Москву не нужно недооценивать.