ГУР устроило настоящий переполох в РФ: "положили" несколько банков, кто попал под раздачу

Источники говорят, что россияне не могут пользоваться услугами интернет-банкинга

Под прицелом украинских киберспециалистов оказались банки РФ. На этот раз хакеры, связанные с Главным управлением разведки Украины, атаковали два крупных финансовых учреждения РФ. Объектами кибератаки стали АО "Россельхозбанк" и ОАО "Московский кредитный банк". В результате действий украинских специалистов работа банковских сервисов была существенно нарушена.

По информации из источников "Телеграфа" в спецслужбах, атака привела к сбоям в работе официальных сайтов обоих банков. Клиенты лишились доступа к услугам интернет-банкинга. Также перестали функционировать мобильные приложения финансовых учреждений. Технические службы банков пока не могут даже приблизительно определить сроки возобновления стабильной работы сервисов.

АО "Россельхозбанк" является одним из крупнейших банков России, специализирующимся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. Банк входит в топ-5 самых крупных кредитных организаций страны по размеру активов. Его главным акционером является государство в лице Росимущества.

ПАО "Московский кредитный банк" — универсальный коммерческий банк, предоставляющий полный спектр банковских услуг. Он входит в число системно важных кредитных организаций РФ. МКБ обслуживает как частных клиентов, так и корпоративный сектор.

Ранее Телеграф также сообщал, что на российское телевидение ворвались хакеры ГУР. Они показали горькую правду.