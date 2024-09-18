Не только устрашение: ядерные испытания РФ имеют скрытую цель

Путину нужна качественная картинка

Россия, похоже, готовится к проведению ядерных испытаний. Однако эксперты считают, что цель этих действий не ограничивается только устрашением мирового сообщества.

Кремль планирует продемонстрировать миру ядерный взрыв в высоком качестве, чтобы произвести впечатление на современную аудиторию. Так считает, в частности , Иван Ступак, военный эксперт, экссотрудник СБУ. Об этом он рассказал в интервью на Youtube-канале Telegraf UA.

В частности, Ступак отмечает, что большинство людей видели только архивные кадры ядерных испытаний, снятые 50-60 лет назад. Эти черно-белые или низкокачественные цветные видео не передают полного масштаба и ужаса ядерного взрыва. Россия может попытаться изменить это, проведя испытания с использованием современных технологий съемки.

Эксперты предполагают, что РФ может взорвать небольшой ядерный заряд, но зафиксировать это в формате HD. Такие кадры первого ядерного взрыва в XXI веке, снятые с использованием новейших технологий, могут произвести более сильное впечатление на зрителей, чем старые хроники. "И когда ты в телефоне открываешь, и это — не сгенерированное искусственным интеллектом видео, это может произвести впечатление", — говорит Ступак.

Видео такого испытания может стать вирусным и быстро распространиться по интернету. Это может вызвать волну страха и паники среди населения разных стран. Люди, привыкшие к старым кадрам и считавшие ядерную угрозу чем-то далеким, вдруг увидят реальность современного ядерного оружия.

Последние наземные ядерные испытания производились десятки лет назад. В частности, СССР провел последнее подземное испытание в 1990 году, а последнее наземное — еще в 1960-х. С тех пор технологии съемки сделали огромный шаг вперед, что позволяет зафиксировать такие события с невиданным ранее качеством и детализацией.

Ранее Телеграф также писал о том, что ядерные угрозы Путина нужно игнорировать. Так считает министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.