Росія не випробовуватиме ядерну зброю за однієї умови: у Кремлі назвали вимогу

Стосується вона Заходу

Російське керівництво вирішило не випробувати ядерну зброю до того моменту, поки Сполучені Штати Америки самі не будуть займатися випробовуванням своїх ядерних боєзарядів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника Кремля з питань контролю над озброєннями Зазначається, що у Кремлі можуть відмовитися від пострадянського мораторію на проведення ядерних випробувань.

Також Reuters зазначає, що поки Сполучені Штати та їх європейські союзники розглядають можливість надання Україні дозволу завдати удару західними ракетами вглиб РФ, останнім часом дедалі частіше говорять про те, що Росія може відновити ядерні випробування.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков зазначає, що Кремль теоретично може проводити ядерні випробування, але це станеться в тому випадку, якщо США не утримаються від аналогічних кроків.

Російська Федерація з часів свого існування у якості незалежної держави не проводила випробування ядерної зброї. Востаннє це зробив Радянський Союз наприкінці 1980-х років, тоді як США проводили аналогічні випробування на початку 1990-х років. Жодна країна, крім Північної Кореї, не проводила випробування ядерного озброєння в 21 столітті.

Раніше "Телеграф" писав, що якби Росія застосувала б по Україні ядерну зброю, США готові були відповісти на це.