Израиль нанес удар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте: как это выглядело (фото и видео)

Взрывы были настолько мощными, что задребезжали окна и сотряслись дома

В столице Ливана городе Бейрут прогремели серия взрывов. Предварительно, было попадание по главному военному штабу "Хезболла".

Информация об этом появилась в сети вечером 27 сентября. В частности, об этом стали сообщать российские Telegram-каналы. Часть попаданий якобы пришлась рядом с кварталом, где находится посольство РФ.

"Серия примерно из 10 взрывов была слышна в Бейруте, со стороны южного пригорода столицы Ливана видны столбы дыма", — пишет один из пабликов.

В то же время, сайт CTVnews заявляет, что взрывы были настолько мощными, что задребезжали окна и сотряслись дома примерно в 30 километрах к северу от Бейрута. Было замечено, как машины скорой помощи направлялись к месту взрывов.

Фото: РосСМИ

"Удар произошел через час после того, как тысячи людей посетили похороны высокопоставленного командира "Хезболлы", убитого накануне", — говорится в материале.

Фото: РосСМИ

Отмечается также, что Израиль резко усилил свои авиаудары по Ливану на этой неделе, заявив, что он полон решимости положить конец более чем 11 месяцам обстрелов своей территории со стороны "Хезболлы".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по Ливану. Целью стала столица – Бейрут. Целью атаки якобы был член высшего военного руководства "Хезболлы" Ибрагим Акил.