ЦАХАЛ ликвидировал еще одного предводителя ХАМАС: что известно

Он считался одним из самых опасных террористов в мире

После того, как ликвидировали главаря ХАМАСа Исмаила Ханию, стало известно о еще одной потере для террористической группировки. Еще один лидер, Мухаммед Дейф, был ликвидирован в Секторе Газа.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Соответствующее сообщение появилось в соцсети Х 1 августа.

Лидер ХАМАС Мухаммед Дейф ликвидирован

"Теперь мы можем подтвердить: Мухаммед Дейф был ликвидирован", — говорится в сообщении.

Подробности ликвидации докладывает ynet. Мухаммед Дейф погиб при ударе по району Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис. Речь идет о территории юга Сектора Газа. Удар был нанесен еще 13 июля.

В этом регионе ликвидировали террориста

До этого на предводителя ХАМАС было совершено минимум семь покушений. Последний был успешным. С Дейфом погиб его помощник, командир бригады ХАМАС Рафа Саламе. Члены террористической группировки ранее утверждали, что с их лидером все хорошо и он жив.

Для справки: Мухаммед Диаб Ибрагим Дейф — командующий военным крылом ХАМАС. Считался одним из самых опасных террористов мира. Он считается организатором нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Напомним, что "главного врага Израиля" Исмаила Ханию убили в его резиденции в иранском Тегеране. На него напали после его возвращения из Катара.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Тегеране прощаются с Ханией. На похороны приехали лидеры ХАМАС.