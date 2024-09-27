Ізраїль завдав удару по головному штабу "Хезболли" в Бейруті: як це виглядало (фото та відео)
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Вибухи були настільки потужними, що забрязкали вікна і струсонули будинки
У столиці Лівану місті Бейрут пролунала серія вибухів. Попередньо, влучання було по головному військовому штабу "Хезболла".
Інформація про це з’явилася у мережі увечері 27 вересня. Зокрема про це почали повідомляти російські Telegram-канали. Частина влучень нібито припала поруч із кварталом, де знаходиться посольство РФ.
"Серія приблизно з 10 вибухів була чутна в Бейруті, з боку південного передмістя столиці Лівану видно стовпи диму", — пише один із пабліків.
Водночас сайт CTVnews заявляє, що вибухи були настільки потужними, що забрязкали вікна і здригнулися будинки приблизно за 30 кілометрів на північ від Бейрута. Було відмічено, як машини швидкої допомоги прямували до місця вибухів.
"Удар стався за годину після того, як тисячі людей відвідали похорон високопоставленого командира "Хезболли", вбитого напередодні", — йдеться у матеріалі.
Зазначається також, що Ізраїль різко посилив свої авіаудари Ліваном цього тижня, заявивши, що він сповнений рішучості покласти край більш ніж 11 місяцям обстрілів своєї території з боку "Хезболли".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 вересня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вдарила по Лівану. Метою стала столиця – Бейрут. Метою атаки нібито був член вищого військового керівництва "Хезболли" Ібрагім Акіл.