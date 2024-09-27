Ізраїль завдав удару по головному штабу "Хезболли" в Бейруті: як це виглядало (фото та відео)

Вибухи були настільки потужними, що забрязкали вікна і струсонули будинки

У столиці Лівану місті Бейрут пролунала серія вибухів. Попередньо, влучання було по головному військовому штабу "Хезболла".

Інформація про це з’явилася у мережі увечері 27 вересня. Зокрема про це почали повідомляти російські Telegram-канали. Частина влучень нібито припала поруч із кварталом, де знаходиться посольство РФ.

"Серія приблизно з 10 вибухів була чутна в Бейруті, з боку південного передмістя столиці Лівану видно стовпи диму", — пише один із пабліків.

Водночас сайт CTVnews заявляє, що вибухи були настільки потужними, що забрязкали вікна і здригнулися будинки приблизно за 30 кілометрів на північ від Бейрута. Було відмічено, як машини швидкої допомоги прямували до місця вибухів.

Фото: РосЗМІ

"Удар стався за годину після того, як тисячі людей відвідали похорон високопоставленого командира "Хезболли", вбитого напередодні", — йдеться у матеріалі.

Фото: РосЗМІ

Зазначається також, що Ізраїль різко посилив свої авіаудари Ліваном цього тижня, заявивши, що він сповнений рішучості покласти край більш ніж 11 місяцям обстрілів своєї території з боку "Хезболли".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 вересня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вдарила по Лівану. Метою стала столиця – Бейрут. Метою атаки нібито був член вищого військового керівництва "Хезболли" Ібрагім Акіл.