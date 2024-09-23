Все в огне: Израиль начал масштабную атаку на объекты Хезболлы в Ливане (фото и видео)

Израиль призвал ливанцев "покинуть районы, где расположены оружейные склады"

Утром в понедельник, 23 сентября, ВВС Израиля нанесли самый масштабный удар по Ливану с 2006 года. В приграничных городах Саса и Нетуа в Галилее прозвучали сигналы о приближении ракет.

Ливанские СМИ сообщили о масштабных авиаударах Израиля на юге Ливана, а также в глубине страны в долине Бекаа. В ЦАХАЛ заявили, что бьют по целям, принадлежащим группировке "Хезболла", и призвали ливанцев "покинуть районы, где расположены оружейные склады".

"Советуем гражданским лицам из ливанских сел, где расположены здания и объекты, используемые Хезболлой в военных целях, например для хранения оружия или рядом с ними, немедленно перебраться в безопасное место ради собственной безопасности", — говорится в сообщении.

В сети уже появились кадры атаки.

Напомним, что на протяжении минувших выходных обе стороны вели самый интенсивный огонь с начала очередного обострения военного конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года, сообщает CNN.

Ранее "Телеграф" писал, что до начала атаки в Ливане произошел массовый подрыв пейджеров, вследствие чего несколько тысяч человек получили ранения. После этого в Бейруте начали взрываться другие электронные приборы, вроде раций, телефонов и кухонных принадлежностей.