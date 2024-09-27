"Пейджерная атака" на "Хезболлу": как сдетонировали устройства и где была взрывчатка

Ливанские спецслужбы провели расследование и выяснили

Во время "пейджерной атаки" на "Хезболлу" в Ливане сдетонировали взрывчатки в батареях приборов, которые Израиль заранее поместил туда.

Как отмечает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных ливанских сотрудников служб безопасности, взорвавшиеся 17 сентября пейджеры не получали сообщений и были выключены.

"Пейджеры, использованные при контролируемых взрывах, были выключены во время нападения 17 сентября, а это значит, что они не получили сообщения, которое привело к детонации скомпрометированных устройств", — говорится в материале издания.

Отмечается, что ливанские правоохранители для установления обстоятельств и причин взрывов провели серию контролируемых взрывов нескольких заминированных пейджеров.

По словам одного из собеседников издания, взрывчатка находилась внутри аккумуляторов. Она была спрятана так, что ее невозможно было обнаружить. В то же время не уточняется, какие именно проверки проходили пейджеры при ввозе в страну.

По данным второго источника, взрывчатое вещество было интегрировано в литиевую батарею пейджера и его практически невозможно было обнаружить. Это было обнаружено при исследовании одного из скомпрометированных пейджеров и его контролируемого подрыва.

Отмечается, что взрывное устройство в пейджерах состояло из пяти основных компонентов: источника питания, инициатора, детонатора, заряда взрывчатого вещества и корпуса, в который все это помещается.

В то же время, по словам бывшего офицера британской армии и эксперта по обезвреживанию взрывоопасных предметов Шона Мурхауса, для подрыва пейджеров достаточно было добавить только детонатор и заряд взрывчатки.

"Это следовало сделать так, чтобы его не было видно", – сказал Мурхаус.

Он отметил, что определенную роль в закладке взрывчатки сыграло и строение новой батареи. Ведь небольшой заряд взрывчатки, вероятно, заложили в металлический корпус аккумулятора, что сделало невозможным его обнаружение, например, с помощью рентгеновских лучей.

В то же время, несмотря на все эти расследования и исследования, ливанская власть считает, что устройства взорвали из-за отправленного на них сообщения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Иране заволновались после ударов Израиля по "Хезболле".