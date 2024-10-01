Агент Моссада был главным по противодействию Израилю в Иране: экс-президент взволновал заявлением

Внутренняя безопасность в Иране, похоже, оставляет желать лучшего

Израиль настолько успешно научился проводить подпольные операции на Ближнем Востоке, что некоторые случаи могут показаться комичными. Например, до недавних пор агентство Ирана, которое должно было противостоять влиянию Израиля, возглавлял агент Моссада.

Об этом рассказывал бывший иранский президент Махмуд Ахмадинежад. Его слова приводит CNN Turk как иллюстрацию того, почему Израилю удалось так легко ликвидировать лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу.

"Израиль проводит сложные операции в Иране. Они легко получают очень важную информацию. Иранские подразделения до сих пор молчат по этому поводу. Ответственный за подразделение, противостоящее Израилю, является израильским агентом", — сказал он в 2021 году.

По его словам, влияние Израиля в Иране было настолько велико, что Моссад мог "убить любого человека" прямо на улице. В этом контексте он вспомнил о ликвидации в ноябре 2020 года руководителя ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде, кортеж которого расстреляли из пулемета на дистанционном управлении.

Стоит отметить, что в этом контексте не совсем понятно, действительно ли глава указанного ведомства был агентом Моссада или же Ахмадинежад просто таким образом решил раскритиковать его за отсутствие результата и постоянные проблемы с безопасностью.

"Спецслужбы, которые должны предотвращать подобные инциденты, ждут, пока они произойдут, а затем выходят перед телекамерами и говорят, что раскрыли заговор. Затем они называют несколько вымышленных имен и либо делают вид, что убили виновных, либо говорят, что они уже покинули страну. И потом они закрывают дело", — сказал он.

Впрочем, подобное говорил бывший министр разведки Ирана Али Юнуси в интервью в 2022 году.

"Моссад так глубоко проник в различные подразделения иранского государства за последние 10 лет, что теперь все государственные чиновники должны опасаться за свою жизнь. Это дошло до того, что они открыто угрожают государственным деятелям. Как человеку, работавшему в Министерстве разведки, это причиняет мне глубокую боль", — сказал он.

Как сообщалось ранее, ликвидация главаря "Хезболлы" произошла 27 сентября во время израильского авиаудара по Бейруту, вместе с ним погибли и несколько командиров, среди которых командующий южным фронтом Али Карки.