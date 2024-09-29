"Убей первым": Нетаньяху впервые прокомментировал ликвидацию генсека "Хезболлы"

Израильский премьер заявил, что, мол, нет ни одного места на Ближнем Востоке, куда бы не дотянулась рука Израиля

Ликвидация генерального секретаря проиранской радикальной группировки "Хезболла" Хасана Насраллы – это возмездие тому, кто несет ответственность за убийства граждан Израиля и других стран, включая американцев и французов. К тому же убитый Насралла был "центральным двигателем" всей проиранской военной силы на Ближнем Востоке.

Об этом заявил израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху 28 сентября, сообщает Sky News. Он отметил, что ликвидация Насраллы – это необходимый шаг для достижения мира в регионе и возвращения северян Израиля в свои дома.

"Того, кто хочет убить тебя – убей первым. Вчера государство Израиль убило главного убийцу Хасана Насраллу… Насралла больше не будет террористом. Он был террористом. Он был осью оси, центральным двигателем иранской оси зла. Он и его люди были архитекторами плана уничтожения Израиля. Его не только активировал Иран, но и он сам много раз активировал Иран… Пока был жив Насралла, он бы быстро восстановил бы те возможности, которые мы отобрали у "Хезболлы". Вот почему я отдал указание – и Насраллы больше нет с нами. Его устранение способствует возвращению наших жильцов в свои дома на севере, а также возвращению наших похищенных на юге", — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер заявил, что, мол, нет ни одного места на Ближнем Востоке, куда бы не дотянулась рука Израиля, включая Иран. Он поблагодарил ЦАХАЛ, ВВС, Минобороны, "Моссад" и "Шин Бет", которые планировали и реализовывали ликвидацию главарей "Хезболлы" и ХАМАС. Но, по его словам, предстоит еще много трудностей.

"Все те, кто выступает против оси зла, все стонущие под жестокой тиранией Ирана и его приспешников в Ливане, Сирии, самом Иране и других местах, все они были сегодня полны надежды. Я говорю гражданам этих стран: Израиль с вами… Мы полны решимости продолжать наносить удары по нашим врагам, возвращать наших жителей в их дома и возвращать всех наших похищенных. Мы не забываем их ни на минуту. Братья и сестры, дорогие граждане Израиля, в этот день я снова и снова говорю вам: вместе мы будем бороться, и с Божьей помощью вместе мы победим", – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, ликвидация главаря "Хезболлы" произошла 27 сентября во время израильского авиаудара по Бейруту, вместе с ним погибли и несколько командиров, среди которых командующий южным фронтом Али Карки.

Считается, что новым лидером движения станет Хашем Сафидин, являющийся братом Насраллы.