Один из последних предводителей "Хезболла" Насралла ликвидирован: в Кремле уже сделали провокационное заявление

Был одним из предводителей "Хезболлы" 32 года

Ликвидацию лидера "Хезболлы" Хасана Насралли подтвердила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате удара по штабу террористической организации. Также заявляют о вероятной гибели и его дочери Зейнабе Насралла.

Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в сети X. В то же время смерть дочери официальные источники не подтверждают.

"Хасан Насралла больше не сможет терроризировать мир", — говорится в сообщении израильских военных.

Отмечается, что в пятницу, 27 сентября, в результате точечного удара по центральному штабу террористической организации "Хезболла", который находился под землей жилого дома в районе Дахие в Бейруте, был ликвидирован один из основателей движения Хасан Насралла, командующий Южным фронтом группировки Али Карки и другие командиры.

Зейнаб Насралла

По словам ЦАХАЛа, удар был нанесен, когда в штаб-квартире находилось высшее командование "Хезболлы" и "осуществляло террористическую деятельность против граждан Израиля".

Насралла руководил террористическим движением 32 года и за этот период армия Израиля возложила на него ответственность за убийства сотни гражданских и солдат, и за тысячи террористических актов.

"Он был ответственным за руководство и совершение террористических атак по всему миру, в которых были убиты гражданские лица разных национальностей. Насралла был центральным лицом, принимавшим решение, и стратегическим лидером организации", — пишет ЦАХАЛ.

Напомним, что ливанское движение "Хезболла" присоединилось к террористической организации ХАМАС в войне против Израиля 8 октября. Обе организации совершают постоянные нападения на граждан страны, "втягивая Ливан и весь регион в более широкую эскалацию".

Отметим, что 27 сентября высокопоставленный американский чиновник подтвердил ABC News — целью авиаудара был главарь "Хезболла" Хасан Насралла. Тогда же агентство AFP со ссылкой на источник, приближенный к Хезболле, сообщило, что Насралла "в порядке". Однако сейчас известно, что он погиб.

В то же время в России возмущены ликвидацией главаря "Хезболлы" и считают это неправомерными действиями.

"Теперь в демократическом мире официально разрешено уничтожать кого-либо в других странах, если считаешь, что "он несет угрозу для твоего государства"? Просто у нас здесь есть один лидер. Можно ли его ракетой прямо в центре Киева ударить по израильскому образцу? А то мы почему-то соблюдаем какие-то старомодные правила приличия", — пишет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сдетонировали пейджеры во время атаки на "Хезболлу" и где была взрывчатка.