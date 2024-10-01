Агент Моссада був головним по протидії Ізраїлю в Ірані: експрезидент схвилював заявою

Внутрішня безпека в Ірані, схоже, залишає бажати кращого

Ізраїль настільки успішно навчився проводити підпільні операції на Близькому Сході, що деякі випадки можуть здатися комічними. Наприклад, донедавна агентство Ірану, яке мало протистояти впливу Ізраїлю, очолював агент Моссада.

Про це розповідав колишній іранський президент Махмуд Ахмадінежад. Його слова наводить CNN Turk як ілюстрацію того, чому Ізраїлю вдалося легко ліквідувати лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.

"Ізраїль проводить складні операції в Ірані. Вони легко отримують дуже важливу інформацію. Іранські підрозділи досі мовчать із цього приводу. Відповідальний за підрозділ, який протистоїть Ізраїлю, є ізраїльським агентом", — сказав він у 2021 році.

За його словами, вплив Ізраїлю в Ірані був настільки великим, що Моссад міг "вбити будь-яку людину" прямо на вулиці. У цьому контексті він згадав про ліквідацію у листопаді 2020 року керівника ядерної програми Ірану Мохсена Фахрізаде, кортеж якого розстріляли з кулемета на дистанційному управлінні.

Варто зазначити, що в цьому контексті не зовсім зрозуміло, чи справді голова вказаного відомства був агентом Моссада чи Ахмадінежад просто таким чином вирішив розкритикувати його за відсутність результату та постійні проблеми з безпекою.

"Спецслужби, які мають запобігати подібним інцидентам, чекають, поки вони відбудуться, а потім виходять перед телекамерами і кажуть, що розкрили змову. Потім вони називають кілька вигаданих імен і або вдають, що вбили винних, або кажуть, що вони вже покинули країну. І потім вони закривають справу", — сказав він.

Втім, подібне говорив колишній міністр розвідки Ірану Алі Юнусі в інтерв’ю 2022 року.

"Моссад так глибоко проникнув у різні підрозділи іранської держави за останні 10 років, що тепер усі державні чиновники мають побоюватися за своє життя. Це дійшло до того, що вони відкрито загрожують державним діячам. Як людині, яка працювала в Міністерстві розвідки, це завдає мені глибокий біль", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, ліквідація ватажка "Хезболли" відбулася 27 вересня під час ізраїльського авіаудару по Бейруту, разом із ним загинули й кілька командирів, серед яких командувач південного фронту Алі Каркі.