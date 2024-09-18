Кто стоял за "пейджерной" атакой на "Хезболлу": в СМИ озвучили цель операции

Операция должна была подорвать репутацию радикального движения

За "пейджерной" атакой на членов "Хезболлы" в Ливане мог стоять Израиль. При этом США об этой операции информации не имели.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники. Отмечается, что согласно последним данным от взрывов погибли по меньшей мере 11 человек и еще около четырех тысяч были ранены. Среди пострадавших много членов "Хезболлы", включая представителей ее военного крыла.

Представитель Государственного департамента США Метью Миллер во время брифинга сообщил, что Вашингтон не причастен к этой операции и не стал подтверждать роль Израиля в этом.

"Хезболла" уже обвинила в атаке Израиль и пообещала предпринять ответные меры. Тем временем израильские чиновники отметили, что осознают возможность эскалации и сообщили, что армия находится в состоянии полной боевой готовности.

Официально Израиль ответственность на себя не брал, однако источники издания сообщают, что он хочет вывести борьбу с "Хезболлой" на новый уровень, но при этом не допустить эскалации до уровня полномасштабной войны.

"Израильская операция была направлена ​​на подрыв доверия к "Хезболле" и создание в рядах боевиков ощущения, что она полностью пронизана израильскими спецслужбами", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в СМИ появились сообщения, что в пейджеры израильскими специалистами было заложено около 20 грамм взрывчатки, а в действие ее привело резкое повышение температуры батареи.