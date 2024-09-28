Последствия почувствуют во всем мире: к чему приведет ликвидация главаря "Хезболлы"

"Хезболла" имела своих последователей далеко за пределами Ближнего Востока

Смерть лидера радикального движения "Хезболла" Хасана Насраллы будет иметь последствия не только для Ближнего Востока. Это связано с тем, что он был не только военным, но и религиозным лидером.

Об этом эксперт по безопасности из университета Хайфы Дан Шуфтан рассказал изданию Bild. По его словам, уничтожение Насраллы "в сто раз важнее, чем убийство лидера ХАМАС".

"Хасан Насралла был не только военным лидером армии, у которой больше баллистических ракет, чем у большинства стран мира, но и религиозным лидером. Он был героем и вдохновителем для миллионов людей, которые верили в новый мировой порядок во главе с исламистами", — сказал Шуфтан.

Издание отмечает, что "Хезболла" активно действует не только на Ближнем Востоке, но и в Европе и в Южной Америке. Он также активно поддерживал режим Башара Асада в Сирии, из-за чего у него появилось много врагов в арабском мире. В самом Ливане его популярность тоже падала из-за коррупции и подавления протестов боевиками.

"Гибель Насраллы лишает исламистов объединяющей фигуры, а Иран — важнейшего инструмента его региональной политики", — отмечает издание.

Как сообщалось ранее, ликвидация главаря "Хезболлы" произошла 27 сентября во время израильского авиаудара по Бейруту, вместе с ним погибли и несколько командиров, среди которых командующий южным фронтом Али Карки.

Считается, что новым лидером движения станет Хашем Сафиддин, котырый является братом Насраллы.