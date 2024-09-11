"Зрада" отменяется? Зеленский отреагировал на "мирный план Шольца"

Россию заставят закончить войну

Киев ничего не знает о мирном плане канцлера Германии Олафа Шольца и сомневается, что он существует. Однако у Украины есть свой план и он будет во многом зависеть от действий партнеров.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время беседы с журналистами на саммите Крымской платформы в среду, 11 сентября. По его словам, не может быть никаких планов по поводу Украины без участия Украины в их обсуждении.

"Я не уверен, что такой план даже существует", — сказал глава государства.

При этом он уточнил, что план победы непременно будет обговорен с партнерами и во многом зависит от поддержки со стороны США.

"Это план серьезного усиления Украины, который будет иметь и психологическое, и политическое и разного характера по поводу вооружения, влияние на решение России завершить эту войну. Этот план обязательно должен быть презентован до второго Саммита мира для того, чтобы заставить Россию дипломатично закончить войну", — отметил он.

Как сообщалось ранее, в СМИ появились сообщения о том, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы готовит мирную инициативу, согласно которой часть украинской территории останется под российской оккупацией.

После этого глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Россия не готова к переговорам и выразила сомнение в том, что Владимира Путина вообще удастся посадить за стол переговоров.