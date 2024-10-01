Первая за полтора года: чего ждать от возможного разговора Шольца и Путина

Может обсуждаться заморозка конфликта

Информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным, вызвала немало вопросов и обсуждений. Об этом рассказало издание Die Zeit, ссылаясь на источники в правительственных кругах. Если сообщение подтвердится, это будет первый разговор лидеров двух стран с декабря 2022 года.

На фоне этих сообщений "Телеграф" обратился к политологу Максиму Яле за комментарием о возможной встрече и ее потенциальных последствиях.

По словам эксперта, такая информация выглядит достаточно неожиданной. "Довольно странно, чтобы Шольц ехал в Кремль. Это точно так?" – уточнил Яли. Политолог предполагает, что, если встреча состоится, то основной темой станут возможные условия завершения конфликта.

Яли отмечает важную роль Германии как посредника, учитывая ее экономическую мощь и значительную военную и финансовую помощь Украине. Ну и "Германия, как государство, которое является крупнейшей экономикой в Европе, и оказывает нам наибольшую военную и финансовую помощь после Соединенных Штатов, конечно, в этом контексте является важным посредником. Тем более учитывая, что до начала полномасштабного вторжения, десятилетиями у них развивались очень интенсивно отношения прежде всего в экономике с Россией, контакты есть", — подчеркнул эксперт.

Политолог также обратил внимание на внутриполитический аспект. По его словам, у Шольца в следующем году выборы, поэтому канцлер заинтересован в прекращении войны. Яли отметил, что результаты местных выборов в Германии указывают на рост поддержки партий, выступающих против предоставления оружия Украине, и что Шольц вполне может проиграть выборы.

По мнению эксперта, если встреча состоится, Шольц будет представлять позицию коллективного Запада. "Обычно такие шаги согласовываются между государствами, которые оказывают наибольшее влияние и помогают Украине — Соединенными Штатами, Францией, Великобританией", — пояснил Яли.

Отвечая на вопрос, могут ли западные лидеры что-либо предложить Путину или начать его шантажировать, Яли ответил: "Ничего не могут, шантажировать, тем более. Переговоры ведутся для того, чтобы найти какие-то точки соприкосновения и компромисса. Тем более, они тоже понимают, что санкционная политика не привела к ожидаемым результатам, российская экономика устояла, и достаточно средств для того, чтобы продолжать эту войну, по крайней мере, в краткосрочно-среднесрочной перспективе. Революции тоже не будет, Путин устоял, поэтому они понимают, что у них нет необходимых ресурсов, военная промышленность не так активно работает, чтобы оказать нам достаточно помощи, чтобы мы одержали победу военным путем".

По его словам, речь может идти о поиске точек соприкосновения и компромиссов. Яли считает маловероятным вариант с передачей России пяти регионам. В то же время эксперт предполагает, что может обсуждаться заморозка конфликта по линии столкновения.

Политолог также обратил внимание на тот факт, что обычно визиту на самом высоком уровне предшествуют неофициальные переговоры на уровне министров и советников. Однако он подчеркнул, что в настоящее время информация о возможной встрече Шольца и Путина выглядит маловероятной ввиду текущей ситуации.

Также одной из обсуждаемых политических новостей сегодня стало то, что новый глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига на встречах с западными коллегами был более прагматичным, чем его предшественник Кулеба. Относилось это к возможности переговоров по принципу "территории в обмен на безопасность", к чему якобы больше склоняется Сибига. Политолог считает, что "никто на это не пойдет". Реальный разговор может идти только о "варианте о заморозке по линии столкновения", говорит Максим Яли.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский встретился с Шольцом в Нью-Йорке. Одной из тем беседы было усиление военной помощи.