За закрытыми дверями, без переводчиков: что обсуждали Зеленский и Шольц в США

Лидеры Украины и Германии встретились в Нью-Йорке, на полях Генеральной ассамблеи ООН

В Нью-Йорке прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Федеративной Республики Германии Олафа Шольца. Пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров отметил, что встреча проходила на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, в формате тет-а-тет.

Об итогах он рассказал в эфире телемарафона. Никифоров заявил, что Зеленский и Шольц встретились за закрытыми дверями и говорили совершенно свободно без переводчиков. Он добавил, что из-за того, что журналистов не пустили, ничего публичного из этой встречи вынести нельзя.

Сам Владимир Зеленский после встречи с Олафом Шольцем сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил с канцлером Германии вопросы справедливого окончания войны между Украиной и Россией, а также о подготовке ко второму "Саммиту мира", который должен состояться в ноябре текущего года.

Владимир Зеленский прибыл на этой неделе в Соединенные Штаты Америки, где у него запланирован ряд встреч с американскими и мировыми политиками. Во время данных встреч он планирует представить мировому сообществу свой план победы Украины в войне с Российской Федерацией.

Как сообщал "Телеграф" ранее, глава правительства Германии Олаф Шольц выступает за участие России в Саммите мира. Однако для этого должно быть исполнено важное условие — Россия должна прекратить атаки на Украину.