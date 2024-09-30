Далеко не факт, что вместо ракет Taurus Шольц согласится предоставлять Украине "нечто другое"

Большинство адекватных немецких политиков выступает за предоставление Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Однако немецкий канцлер Олаф Шольц имеет по этому поводу другое мнение, поэтому всячески тормозит этот процесс.

Об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает ntv. Среди прочего Бербок заявила, что всегда поддерживала предоставление дальнобойного оружия Украине.

"Я всегда говорила, что она играет важную роль, особенно для того, чтобы преодолеть этот минный пояс на востоке Украины", – сказала она, комментируя этот вопрос.

Впрочем, по ее словам, у канцлера Олафа Шольца есть по этому поводу другое мнение. И далеко не факт, что вместо ракет Taurus он согласится предоставлять Украине "нечто другое" подобное этому вооружению. Хотя большой поддержки его мнение не имеет, но в конце концов он пока еще канцлер Германии.

"И в коалиции — в демократической коалиции — если вы не можете прийти к согласию по этому вопросу, то вы не можете это поддерживать. Так делают и американцы, и британцы, и французы", — добавила Бербок.

Между тем США в очередной раз продемонстрировали нерешительность, заявив, что пока "не готовы" говорить о предоставлении Украине разрешения избивать дальнобойное вооружение по целям в России. То есть встреча премьер-министра Британии Кира Стармера и президента США Джозефа Байдена ни к чему не привела.

Западные СМИ считают, что решение США не менять политику по ударам по России связано с тем, что Байден опасается эскалации конфликта и не хочет рисковать возможной предстоящей "перезагрузкой" отношений с Москвой. Именно поэтому руководство Америки постоянно меняет причину отказа в разрешении использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что Блинкен сделал важное заявление о разрешении бить по России дальнобойным оружием. Он говорит, что наступил критический момент в поддержке Украины в борьбе с Россией.