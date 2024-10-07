Столкнулись около 30 машин: во время гонки NASCAR произошла эпическая авария (видео)

Завал прошел за пять кругов до финиша

На одном из этапов гонок регулярного сезона гонок NASCAR Cup Series произошла поистине эпическая авария. На трассе столкнулись сразу 28 автомобилей.

Об этом стало известно с официального сайта Чемпионата. Гонка YellaWood 500 состоялась на автодроме "Таладега Суперспидвей".

"Главным событием заезда стал завал с участием 28 пилотов, который стал самым большим в гонках NASCAR Cup Series на "Таладеге" за 22 года", — отмечается в новости.

Первый опасный инцидент произошел на финише второй стадии гонки второго этапа второго раунда плей-офф NASCAR Cup Series сезона-2024. В ходе заезда один из гонщиков подтолкнул в драфте другого и из-за этого произошло столкновение нескольких машин. В итоге Райан Блейни и Росс Честейн сошли с дистанции, причем машина последнего вспыхнула прямо на трассе.

Затем гонка долгое время продолжалась в спокойном режиме, но за пять кругов до финиша произошел завал с участием почти всего пелотона.

Брэд Кезеловски, подгонявший в драфте Джоуи Логано, слишком сильно подтолкнул машину Остина Синдрика, которую тут же бросило в "Шевроле" Рикки Стенхауса, шедшего по внешней траектории.

В результате произошла массовая авария, в которую, в частности, попали участники плей-офф Чейз Эллиотт, Тайлер Реддик, Кристофер Белл, Алекс Боуман и Чейз Бриско.

В общей сложности в завал попали 28 пилотов — он стал крупнейшим в истории гонок NASCAR Cup Series на "Таладеге" после аварии 2002 года, в которой участвовал 31 гонщик. На фотофинише победу с преимуществом 0.006 секунды завоевал Рикки Стенхаус, Брэд Кезеловский стал вторым, а Уильям Байрон занял третье место.

Гонки NASCAR

Национальная Ассоциация гонок серийных автомобилей или NASCAR — частное предприятие, занимающееся организацией автомобильных гонок.

Ассоциация проводит большое количество разнообразных чемпионатов (серий) и является главной санкционирующей организацией гонки серийных (стоковых) автомобилей в США. Автомобили, используемые в гонке, так называемые сток-кары (англ. stock-car) носят имена серийных автомобилей, однако они мало похожи на них даже по виду.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в Киеве проходят нелегальные гонки. Экстремалы мчатся по оживленным дорогам на огромной скорости и играют "в шашки" на магистралях. Свои заезды они снимают на видео и регулярно публикуют в соцсетях.