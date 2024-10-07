Цукерберг заказал жене уникальную версию Porsche (фото, видео)

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Porsche не выпускает минивэны, но если у вас достаточно средств, возможно все. Марк Цукерберг, основатель Facebook, продемонстрировал, что для настоящей любви нет помех. Он решил удивить свою жену Присциллу, заказав уникальную версию автомобиля.

Основатель одной из самых популярных в мире соцсетей поделился фотографиями и видео нового автомобиля, который он заказал специально для жены Присцили. По его словам, она мечтала о минивэне, поэтому он решил создать то, чего раньше не существовало — Porsche Cayenne Turbo GT Minivan.

Для реализации этого проекта Цукерберг обратился за помощью к компании Porsche и тюнинг-ателье West Coast Customs. Результатом их сотрудничества стал уникальный автомобиль, сочетающий элегантность спортивного Porsche Cayenne и функциональность семейного минивэна.

На обнародованных фотографиях и видео видно, что модифицированный Porsche Cayenne сохранил основные черты оригинального дизайна, но стал заметно больше. Автомобиль получил три ряда сидений, что характерно для минивэнов. Особенностью новой модели стали выдвигающиеся двери, причем без традиционных ручек.

Несмотря на значительные изменения, автомобиль сохранил узнаваемый силуэт Porsche Cayenne. Однако увеличенные габариты и дополнительные функциональные элементы придали ему вид премиального семейного автомобиля.

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