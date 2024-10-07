Зіштовхнулись близько 30 машин: під час гонки NASCAR сталась епічна аварія (відео)

Завал відбувся за п'ять кіл до фінішу

На одному з етапів гонок регулярного сезону гонок NASCAR Cup Series сталася справді епічна аварія. На трасі зіштовхнулися одразу 28 автівок.

Про це стало відомо з офіційного сайту Чемпіонату. Гонка YellaWood 500 відбулася на автодромі "Таладега Суперспідвей". "Головною подією заїзду став завал за участю 28 пілотів, який став найбільшим у гонках NASCAR Cup Series на "Таладезі" за 22 роки", — зазначено у новині.

Перший небезпечний інцидент стався на фініші другої стадії перегонів другого етапу другого раунду плей-офф NASCAR Cup Series сезону-2024. В ході заїзду один з гонщиків підштовхнув у драфті іншого і через це відбулося зіткнення кількох машин. У підсумку Райан Блейні та Росс Честейн зійшли з дистанції, причому машина останнього спалахнула прямо на трасі.

Потім гонка тривалий час тривала у спокійному режимі, але за п'ять кіл до фінішу відбувся завал за участю майже всього пелотону.

Бред Кезеловскі, який підганяв у драфті Джоуї Логано, занадто сильно підштовхнув машину Остіна Сіндріка, яку тут же кинуло в "Шевроле" Ріккі Стенхауса, що йшов зовнішньою траєкторією.

У результаті сталася масова аварія, в яку, зокрема, потрапили учасники плей-офф Чейз Еліотт, Тайлер Реддік, Крістофер Белл, Алекс Боуман і Чейз Бріско.

Загалом до завалу потрапили 28 пілотів — він став найбільшим в історії гонок NASCAR Cup Series на "Таладезі" після аварії 2002 року, в якій брав участь 31 гонщик. На фотофініші перемогу з перевагою 0.006 секунди завоював Ріккі Стенхаус, Бред Кезеловскі став другим, а Вільям Байрон посів третє місце.

Гонки NASCAR

Національна Асоціація перегонів серійних автомобілів або NASCAR — приватне підприємство, що займається організацією автомобільних перегонів.

Асоціація проводить велику кількість різноманітних чемпіонатів (серій) та є головною санкціонуючою організацією перегонів серійних (стокових) автомобілів у США. Автомобілі, що використовуються в перегонах, так звані сток-кари (англ. stock-car) носять імена серійних автомобілів, однак вони мало схожі на них навіть з вигляду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Києві проходять нелегальні перегони. Екстремали мчать по жвавих дорогах на величезній швидкості і грають "у шашки" на магістралях. Свої заїзди вони знімають на відео та регулярно публікують у соцмережах.