Ездят по Киеву на огромной скорости, нарушают и пугают пешеходов: как в столице проходят нелегальные гонки (видео)

Максимально разрешенная скорость движения по Киеву — 80 км/ч

В Киеве владельцы элитных авто устраивают по вечерам нелегальные заезды — они мчатся по оживленным дорогам на огромной скорости и играют "в шашки" на магистралях. Свои заезды они снимают на видео и регулярно публикуют в соцсетях.

Интересно, что на некоторых автомобилях даже не скрыты номерные знаки, что говорит о полной безнаказанности "стритрейсеров" и бездеятельности столичных полицейских. Также в своих видео "гонщики" хвастаются дорогостоящим тюнингом своих машин и призывают подписчиков "менять что-то в башке", чтобы и у них была такая яркая жизнь.

Так, в соцсетях начали активно публиковать видео с нелегальных гонок — "шашек по Киеву", которые проходят на улицах столицы. В заездах принимают участие различные автомобили премиум-сегмента.

Среди машин, которые принимали участие в последних незаконных гонках и мчались по городу на огромной скорости, можно заметить Mercedes-Benz Klasa E 63, BMW M5(F90), Mercedes-Benz C 63 и Mercedes-Benz GLE-класс.

Собираются "стритрейсеры" возле одной из киевских заправок сети SOCAR. Затем они выезжают на улицы столицы и начинают заезд на огромной скорости. Они играют в "шашки" на оживленной дороге неоднократно нарушая при этом ПДД, пугая ревом моторов пешеходов и превышая скорость.

Важно понимать, что подобные заезды могут стоить жизни как пешеходам, так и участникам дорожного движение, ведь "стритрейсеры" едут на огромных скоростях. После заездов у них дымятся тормозные колодки и остается "лысая" резина.

Такие гонки являются незаконными и не должны проводиться в черте города!

Интересно, что на некоторых авто авторы видео даже не закрывают номерные знаки, что говорит о полной безнаказанности "гонщиков". Ребята явно не боятся того, что им выпишут штраф за превышение скорости в пределах города.

Автором контента является парень под ником "SOCAROVSKIY", который активно развивает свои соцсети, где и публикует видео незаконных гонок.

На одноименном Ютуб-канале "SOCAROVSKIY" также можно увидеть интересную надпись: "Парни, это все в развлекательных целях, не забываем что мы можем так "развлекать вас" благодарю нашим парням которые сейчас за нас воюют. P.s. в планах открывать сбор на помощь нашим воинам и поддержку ЗСУ".

После гонок к компании присоеденились еще четыре автомобиля, водители которых начали "дрифтовать" на площади и показывать свои навыки вождения. После "покатушек" на асфальте остались черные следы от шин.

Стоит отметить, что за рулем дорогостоящих авто находились молодые ребята, которые советовали своим зрителям "менять что-то в башке", чтобы у них также были такие авто и "красивая" жизнь.

Автор же канала "SOCAROVSKIY" уже обещает подписчикам еще больше "яркого контента", просит насыпать ему "реакций" и уже анонсирует проведение нового заезда.

Будем надеяться, что столичные правоохранители обратят внимание на организаторов незаконных гонок и привлекут их к ответственности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на гонках разбили спортивный Porshe за миллионы гривен. Отмечается, что водитель суперкара был пристегнут, а потому отделался переломом и его жизни ничего не угрожает.