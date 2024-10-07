Почему Путина не смогут арестовать во время саммита G-20 в Бразилии

Шансы прибытия Путина в Рио в ноябре минимальны

Лидера России Владимира Путина, в случае если он решит посетить саммит G-20 в Бразилии, скорее всего, просто не успеют арестовать. Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента.

Об этом рассказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в разговоре с "Главкомом". По его словам, Путин вряд ли приедет в Бразилию, но если и приедет, то для него это пройдет без последствий.

"Решение о возможном задержании или любых других процессуальных действиях принимаются судьей низшей инстанции. Другими словами, это может быть, скорее всего, обычный суд в Рио. В таком сценарии, даже если будут запущены все формальные юридические шаги, он теоретически сможет прибыть сюда (в Бразилию — прим. ред.) и также свободно уехать, не почувствовав последствий решения Международного уголовного суда… Ему просто "не успеют" вручить никакие процессуальные документы или тем более задержать", — подчеркнул посол.

В то же время, по мнению посла, шансы прибытия Путина в Рио в ноябре минимальны.

"Наши западные союзники внутри G-20 вряд ли будут счастливы оказаться за одним столом в такой "яркой" компании", — подчеркнул посол.

При этом, как отметил Мельник, ему очень жаль, что руководство Бразилии неоднократно выражало желание видеть Путина во время саммита G-20 в Рио-де-Жанейро.

"Расстилать красную дорожку военному преступнику — это у нас не очень-то укладывается в голове. В то же время, у меня есть предчувствие, что он вряд ли рискнет сюда приехать. Потому что при всех нюансах Бразилия — действительно демократическое правовое государство", — отметил посол.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Путин посетил Монголию, где его должны были арестовать согласно обязательствам перед МКС, однако не сделали этого.