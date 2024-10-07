Чому Путіна не зможуть заарештувати під час саміту G-20 у Бразилії

Шанси прибуття Путіна до Ріо у листопаді є мінімальними

Лідера Росії Володимира Путіна, у випадку, якщо він вирішить відвідати саміт G-20 у Бразилії, скоріше за все, просто не встигнуть заарештувати. Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента.

Про це розповів посол України в Бразилії Андрій Мельник у розмові з "Главкомом". За його словами, Путін навряд чи приїде до Бразилії, але якщо і приїде, то для нього це мине без наслідків.

"Рішення про можливе затримання чи будь-які інші процесуальні дії ухвалюються суддею нижчої інстанції. Іншими словами, це може бути, швидше за все, звичайний суд у Ріо. У такому сценарії, навіть якщо будуть запущені всі формальні юридичні кроки, він теоретично зможе прибути сюди (до Бразилії — прим. ред.) і так само вільно виїхати, не відчувши наслідків рішення Міжнародного кримінального суду… Йому просто "не встигнуть" вручити жодні процесуальні документи чи тим більше затримати", — наголосив посол.

Водночас, на думку посла, шанси прибуття Путіна до Ріо у листопаді є мінімальними.

"Наші західні союзники всередині G-20 навряд чи будуть щасливі опинитися за одним столом у такій "яскравій" компанії", — підкреслив посол.

При цьому, як зауважив Мельник, йому вельми шкода, що керівництво Бразилії неодноразово висловлювало бажання бачити Путіна під час саміту G-20 у Ріо-де-Жанейро.

"Розстилати червону доріжку воєнному злочинцю – це нам не дуже то вкладається у голові. Водночас, у мене є передчуття, що він навряд чи ризикне сюди приїхати. Бо при всіх нюансах Бразилія – дійсно демократична правова держава", — зауважив посол.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Путін завітав у Монголію, де його мали б заарештувати згідно з зобов’язаннями перед МКС, проте не зробили цього.