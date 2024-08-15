В Украине ратифицируют Римский статут МУС: что это такое и зачем Зеленский внес его в Раду

Ответственность за некоторые преступления в нынешнем законодательстве Украины не предусмотрена

Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВСУ законопроект о том, чтобы ратифицировать в стране Римский статут Международного Уголовного Суда. Сейчас этот документ ратифицирован в 124 старнах мира.

"Телеграф" разобрался в вопросах, что такое Римский статут и для чего Украине его ратифицировать.

Римский статут — это международный договор, который учредил Международный уголовный суд 17 июля 1998 года в Риме. Вступил в силу он 1 июля 2002 года. По состоянию на март 2023 года договор подписали 137 государств, но ратифицировали только 124 из них. Юрисдикция Международного уголовного суда, согласно Римскому статуту, ограничивается наиболее серьезными преступлениями, которые вызвали резонанс в мире. К примеру, преступления геноцида, против человечности, преступления агрессии и военные преступления.

Обратиться в МУС с просьбой возбудить расследование может государство-участник, Совбез ООН или прокурор суда по собственной инициативе. Юрисдикция по делу может осуществляться только в том случае, если государство, на территории которого было совершено преступление или гражданином которого является обвиняемый, ратифицировало Римский статут.

Цель законопроекта, который подал Владимир Зеленский, привести положения Уголовного кодекса Украины в соответствие с нормами Римского статута МУС. В результате правок будет обеспечено уголовно-правовое преследование за тяжкие международные преступления в Украине.

На сегодняшний день УК Украины не предусматривает уголовную ответственность за преступления против человечности и за военные преступления, которые совершает Россия. Отметим также, что действия России в Украине квалифицируются как агрессия и международный вооруженный конфликт. В этом случае действуют нормы международного гуманитарного права, а его нарушения являются военными преступлениями.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Все страны, которые ратифицировали Римский статут, обязались арестовать российского диктатора, что очень не понравилось Кремлю.

А в июне 2024 года МУС выдал новые ордеры, на этот раз на арест бывшего министра обороны Сергей Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова. На них возложили непосредственную ответственность за войну в Украине.