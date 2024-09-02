Монголия не арестовывает Путина: для Украины это несет риски, но есть и один плюс

Почему страна не выполнила свои обязательства перед МКС

В понедельник, 2 сентября, президент РФ Владимир Путин прилетел в Монголию. Эта страна восточной Азии еще в 2002 году стала участницей Римского устава. Этот факт должен обязать Монголию арестовать российского диктатора во время его визита, учитывая то, что 17 марта 2023 года на его арест был выдан ордер [по обвинению в депортации украинских детей].

Международный уголовный суд (МКС) напомнил Монголии, что она должна сотрудничать с Судом при любых дипломатических трудностях. Однако Монголия, очевидно, решила не арестовывать Путина.

Угрожает ли что-нибудь восточной соседке России и как отказ страны от своих обязательств скажется на международной ситуации, "Телеграф" спросил юриста-международника и доцента КНУ Романа Еделева.

"На Монголию влияет Китай"

— Почему Монголия не задержала Путина?

— Учитывая, как детально планируются визиты президентов, и как далеко это делается, очевидно, что Монголия заранее предоставила Путину гарантию того, что он не будет задержан. Особенно, учитывая трусливую природу Путина, он точно не поедет туда, где его могут задержать и передать в суд. По-видимому, было политическое решение монгольских властей.

Другой вопрос, что Монголия, к сожалению, зависит как от Российской Федерации, так и от КНР (Китайской Народной Республики – Ред .). Мне кажется, что на Монголию больше влияет Китай, чем Россия. Китай хочет показать, что Монголия относится к его зоне влияния. Несмотря на то, что Монголия пытается налаживать отношения с западными странами, географическое положение оставляет ей мало вариантов.

— Вы упомянули о политическом решении. А какое оно вообще может быть, если они подписали Римский устав? Это как коррелируется с международным правом?

— Это разумный вопрос, и его важно осветить. Дело в том, что международное право зависит от таких понятий, как честность и добросовестное исполнение обязательств. Когда государство подписывает международный договор, оно дает свое честное слово выполнить взятые на себя обязательства и может ожидать такого же честного исполнения от других сторон. На этом основана вся юридическая природа и сила интернационального права.

— Так каковы последствия для невыполнения этих обещаний для Монголии?

— Конечно, когда Монголия настолько откровенно нарушает взятие на себя обязательства, это приведет к определенным проблемам. Однако, скорее, не в контексте ее участия в Римском уставе международного уголовного суда. Потому что нет механизма, по которому Монголию исключили бы. Исключили ли этого судью МУС, который имеет монгольское гражданство, из списка судей. Но нужно понимать, что это судья, имеющий монгольское гражданство, а не судья от Монголии. То есть там судья действует в личном качестве, а не как представитель государства.

То есть все, что сможет сделать МУС, — выразить протест, признать нарушение Монголией ее обязательств по Римскому уставу, и на этом все.

Однако, в будущем, каждое государство, подписывающее с Монголией международный договор, будет понимать, что Монголия может просто не выполнить свои обязательства, когда ей это станет невыгодно. Для Монголии это будет долгоиграющим следствием. Их решение серьезно подорвет доверие к ним на международной арене.

Но мы не почувствуем, что завтра Монголию привлекут к ответственности и что-нибудь с ней сделают. Потому что ничего не сделают.

— Разве этот отказ Монголии не поднимет мировую систему международной юрисдикции? Возможно, появятся основания для дела против Монголии в Международном суде ООН?

— Нет, не подвесит, потому что это событие не того масштаба. Но это породит обсуждение о том, как сделать эту систему более эффективной. Поэтому для Украины эту историю можно вывести в плюс. Лишь бы было достаточно политической воли. Если мир будет поляризоваться и дальше, то это реально.

Относительно дела МС ООН это маловероятно и юридически неоднозначно. Чтобы обратиться, например, к статье 66 Венской конвенции о праве международных договоров в связи со спором о толковании статьи 53, необходим соответствующий спор между государствами.

То есть одно государство говорит, что обязательство было, а Монголия – нет. Обязательно, чтобы и первое государство было участником Римского устава. Такой спор будет касаться только самого обязательства по выдаче. То есть оно уже не повлияет на исполнение этого обязательства. Да и Монголия вряд ли будет отрицать, что обязательство было. А если нет спора, не работает и Международный суд ООН.

В любом случае, решение МС ООН ничего кроме констатации факта нарушения не даст. Такую же констатацию может сделать и Ассамблея государств участниц МУС.

— Будет ли Украина реагировать на это?

— На самом деле наша задача и наших государств-партнеров сделать все возможное для того, чтобы последствия для Монголии были как можно более ощутимыми. Потому что сегодня это Монголия (государство, которое географически зависит от РФ и Китая – Ред ). Но ведь завтра это может быть какое-то другое государство.

И вот если мы позволим таким образом относиться к обязательствам по Римскому уставу, мол, хочешь выполняешь, хочешь не выполняешь, последствия действительно могут быть серьезными. Сейчас важно политическое давление на Монголию, нота протеста в тех государствах, где есть посольства Монголии, а также заявления об этом.

К сожалению, Украина до сих пор не является членом МУС, поэтому мы не можем выразить свой официальный протест на ассамблее государств-участников. И это проблема. Конечно мы должны отреагировать, но это не будет иметь такой вес, как если бы мы были членом МУС.

"Такое уже было"

— Скажите, а были ли прецеденты, когда государство-член МКС не выполнило своих обязательств?

— Да, такой прецедент действительно есть. Это случай с Омаром Аль-Баширом, президентом Судана, посетившим Южно-Африканскую Республику. На тот момент уже был выдан ордер на его арест, но ЮАР не задержала и не выдала его в Гаагский суд. Позже в Южно-Африканской Республике состоялся судебный процесс, в котором было признано, что власти страны нарушили свои международные обязательства. Ассамблея государств-участников МКС также осудила действия ЮАР.

Однако заметных последствий для ЮАР не было, что, наконец, показывает сложность этой ситуации. С одной стороны, мы хотим, чтобы больше всего государств мира были членами МКС, ведь это усиливает международное правосудие. С другой стороны, когда страны не выполняют свои обязательства, это подрывает доверие ко всей системе.

Мир пытается идти по пути привлечения большего количества стран в систему МУС, а дальше уже решать, как эти страны будут выполнять свои обязательства. Но для этого требуется определенный уровень правовой культуры.

Если государство взяло на себя обязательство, оно должно их выполнять. Если она не готова это делать, лучше выйти из МУС, чем нарушать свои обязательства. Когда страна игнорирует ордер МУС, это не только демонстрация неуважения к международному праву, но и плевок в лицо цивилизованным государствам.

— Некоторые утверждают, что статья 98 Римского устава, касающаяся иммунитетов, может быть препятствием для задержания Путина Монголией. Так ли это?

— Да, существует дискуссия на этот счет. Но здесь важно понимать, что Международный уголовный суд самостоятельно оценивает, выдавать ли ордер на арест, даже против действующего главы государства. Если ордер уже выдан, государство, на территории которого оказался разыскиваемый, имеет четкое обязательство: задержать его и передать Гааге.

Это не ее задача — оценивать законность ордера или решать, имеет ли задержанное лицо иммунитет. Этот вопрос уже будет решать суд, где адвокаты могут давать свои аргументы, а прокуроры — свои. Но в нашей ситуации у Монголии есть четкое международное обязательство, которое не зависит от того, является ли Путин президентом. Она должна действовать соответственно: задержать и передать его в Гаагу.

Другие пророссийско-нейтральные страны используют это как зеленый свет

— Какие меры действительно должна принять Ассамблея государств-участников МУС, если Монголия откажется задержать Путина?

— В таком случае Ассамблея может только осудить действия Монголии. Первое, что она сделает, это признание самого факта: Путин, по которому выдан ордер на арест, находился на территории государства-членкина МУС, Монголии. Второе – Монголия его не арестовала, то есть не выполнила свое обязательство по Римскому уставу. И третье – констатация того, что Монголия нарушила свои международные правовые обязательства. Это, к сожалению, все, что мы можем сделать в этой ситуации.

Но важно, что такое решение исходит от Международного уголовного суда, а не Украины или другого государства, которое является союзницей Украины. МУС – это единственный постоянно действующий орган международной уголовной юстиции, имеющий 120 государств-участников. Так что решение МУС имеет вес и может быть использовано в нашей юридической борьбе с Российской Федерацией.

— Если Путин посетит Монголию, а она не задержит его, как это может повлиять на позицию других пророссийско-нейтральных государств-участников Римского устава, учитывая предстоящий саммит G20?

— Это очень актуальный вопрос. Конечно, россияне и их союзники будут говорить о том, что Путин является легитимным президентом и что его поддерживают другие страны. Они используют это в качестве аргумента для углубления сотрудничества с Российской Федерацией. Риск здесь абсолютно реален.

Этот случай может являться своеобразным тестом для Монголии, чтобы увидеть, как она будет реагировать. Это досадно, потому что Монголия является одним из самых демократических государств в Центральной Азии и является членом МУС. Когда Монголия стала государством-членом МУС, это был важный шаг в направлении демократии. Поэтому ее действия, если она не задержит Путина, будут очень досадными.

Чтобы это не стало разрешением для других государств, включая членов МУС, на то, что можно сотрудничать с Российской Федерацией, необходима жесткая реакция не только со стороны Украины, но и наших государств-партнеров. Если сегодня это будет Монголия, завтра это может быть другое государство. Путин ограничен географией, и он понимает риски, когда решает, куда ему лететь. Но Монголия имеет большую границу с Российской Федерацией, и поэтому она может быть удобна для него. Эта ситуация, несомненно, согласована с Китаем, и мы должны сделать все возможное, чтобы хотя бы политические последствия для Монголии были ощутимы, чтобы показать, что с Путиным лучше не иметь дела.