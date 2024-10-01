Прощальный "подарок" Байдена? Президент США может помочь Украине с НАТО - СМИ

Байден скоро будет председательствовать на встрече "Рамштайн"

Президент США Джо Байден перед уходом со своего поста может согласиться на определенные подвижки по вопросу вступления Украины в НАТО. Статус заявки Киева может быть повышен уже в скором времени.

Об этом сообщает американская газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники. Издание напоминает, что в ходе своей возможной последней поездки в Европу в роли президента Байден будет председательствовать на встрече глав государств, входящих в контактную группу по Украине в формате "Рамштайн".

При этом, западный чиновник, проинформированный о переговорах Зеленского в Вашингтоне, сказал, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться на повышение статуса заявки Украины на членство в НАТО до того, как он покинет свой пост в январе 2025 года.

О каких изменениях идет речь, в издании не уточнили.

Напомним, ранее мы писали о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, сможет ли Украина вступить в Альянс с оккупированными территориями. Он назвал условия для этого.