Через Байдена? Засідання "Рамштайн" можуть взагалі відкласти: що відомо

Плани американських політиків змінилися

Після того, як президент США Джо Байден скасував свою поїздку на засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") через ураган "Мілтон", у Пентагоні вирішують питання про її перенесення. Засідання "Рамштайн" мало відбутися у Німеччині 12 жовтня.

"Через ураган Мілтон президент Байден більше не їде до Рамштайну для участі в Контактній групі з питань оборони України. Ми все ще працюємо над тим, як це позначиться на розкладі міністра", – заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона відповіла на питання журналістки, чи можуть об'єднати зустріч "Рамштайн" із засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня. За словами представниці Пентагону, наразі остаточного рішення немає.

"Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з цими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше", — сказала вона.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також через "Мілтон" скасував плани щодо візиту до Німеччини, де він мав долучитися до засідання "Рамштайн". Про це повідомив речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу в Вашингтоні.

Лідери США, Франції, Великої Британії та Німеччини мали зустрітися в Берліні для переговорів щодо російсько-української війни та останніх подій на Близькому Сході. Проте через ураган "Мілтон", що загрожує стати одним з найбільш руйнівних в історії Байден та Блінкен змінили плани.

Зазначимо, ураган 5 категорії "Мілтон" зі швидкістю 289 км/год із сильнішими поривами наближається до Флориди. Жителів попередили, що ураган та штормові припливи розпочнуться протягом наступних 48 годин. За прогнозами, ураган досягне суші у Флориді увечері 9 жовтня, ймовірно, десь у районі затоки Тампа. Прогнозується, що "Мілтон" трохи ослабне перед виходом на сушу, але збільшиться у розмірах і залишиться небезпечним ураганом. Тих, хто перебуває у небезпечних зонах, закликали до евакуації.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський називав "особливим". Український лідер планує там представити "план перемоги" державам-союзникам.