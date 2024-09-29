Будут убивать за джинсы, солнцезащитные очки и не только: Северная Корея расширила список "смертельных" преступлений

За нарушения гражданам КНДР грозят и другие суровые наказания

В Северной Корее расширили список преступлений, наказуемых смертной казнью. Теперь он будет содержать не 11, а 16 пунктов.

Среди новых правонарушений, за которые предусмотрено наказание в виде расстрела, в новые кодексы включены: антигосударственная пропаганда и агитация, незаконное изготовление и незаконное использование оружия, пишет Fox News. Согласно отчету Корейского института национального объединения (KINU), юридические изменения были кодифицированы с помощью нескольких поправок в период с мая 2022 по декабрь 2023 года.

В 2020 году был принят закон, согласно которому потребление и распространение южнокорейских медиа карается смертью за их "реакционные" и "контрреволюционные" ассоциации. Другое "реакционное" поведение, требующее наказания, как сообщается, включает ношение белых свадебных платьев, синих джинсов или солнцезащитных очков. Утверждается, что сленговые термины из Южной Кореи также запрещены в письменном общении.

Кроме смертной казни другие строгие наказания за поведение, которое считается антисоциальным, включают лагеря и принудительное перевоспитание. Ужесточение уголовного кодекса имеет целью усилить контроль режима Ким Чен Ына над населением.

Ранее в этом месяце Северная Корея пообещала усовершенствовать разработки оружия и укрепить свой ядерный потенциал. Ким Чен Ын сделал такие заявления на государственном мероприятии по случаю 76-летия образования страны.

"Очевидный вывод состоит в том, что ядерная сила КНДР и позиция, способная правильно ее использовать для обеспечения права государства на безопасность в любое время, должны быть более тщательно усовершенствованы", — сказал диктатор.

Напомним, в Северной Корее заявили, что военная помощь США Украине стоимостью 8 миллиардов долларов является "невероятной ошибкой". Там назвали это "игрой с огнем" против России.