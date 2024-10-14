Чекати на війну? КНДР брязкає зброєю на кордоні з Південною Кореєю

У Північній Кореї також зробили серйозну заяву

Північна Корея, яка може допомагати Росії у війні проти України, привела у повну бойову готовність свою артилерію біля кордону. Також було посилено посади ППО в Пхеньяні, оскільки там побоюються атак безпілотників з півдня. Там пригрозили Південній Кореї, що нібито "подальші провокації вважатимуться оголошенням війни".

Про це повідомляє Yonhap. Зазначається, що Генштаб Корейської народної армії КНДР 12 жовтня віддав оперативний наказ об’єднаному артилерійському підрозділу, розташованому поблизу кордону, та підрозділам, наданим для виконання важливих вогневих завдань, щодо приведення в режим повної вогневої готовності.

Генштаб також наказав підрозділам кожного рівня підготувати ретельні контрзаходи, щоб запобігти ситуації, коли корейський безпілотник знову спробує перетнути кордон і завдасть удару по об’єкту.

Північна Корея стверджує, що безпілотники з півдня 3, 9 та 10 жовтня проникли до Пхеньяну, де повалили пропагандистські листівки. У Сеулі наголосили, що не можуть підтвердити цю інформацію.

Кім Е Чжон, сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, напередодні пригрозила, що станеться "жахлива катастрофа", якщо південнокорейські безпілотники знову з’являться у Пхеньяні. Вона зазначила, що "подальші провокації вважатимуться за оголошення війни".

При цьому вже незабаром була відповідь від Міністерства оборони Південної Кореї.

"Ми чітко попереджаємо, що якщо Північна Корея завдасть шкоди безпеці нашого народу, цей день буде кінцем північнокорейського режиму", — йдеться у повідомленні.

Варто нагадати, що Північна Корея 29 травня вперше відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї. Вони падали у різних місцях по всій території країни. Як виявилося, у цих кулях було різне сміття — пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття та гній.

Через кілька днів КНДР запустила ще близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї. Після запусків сотень куль у Північній Кореї заявили, що зусилля будуть тимчасово припинені. У червні було повідомлено, що КНДР відновлює присутність уздовж демаркаційної лінії.

Востаннє запуск був 24 липня. На той раз куля зі сміттям приземлилася на територію урядового комплексу в районі Йонсан, де знаходиться офіс президента Південної Кореї. Потім кулі було запущено у серпні. Ще 190 куль Північна Корея запустила у вересні.

Потім 23 вересня Південна Корея висловила стурбованість через тривалий запуск куль зі сміттям і заявила про можливі військові дії у відповідь.

13 жовтня військові Південної Кореї заявили, що знайшли GPS-датчики в деяких повітряних кулях зі сміттям, яке відправляється через кордон КНДР.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що Північна Корея може відправити свої війська в Україну воювати на боці Росії. Це може призвести до серйозних проблем на фронті й навіть можливого прориву російською армією.